TİM Swiss, İsviçre’de anahtar teslim firma kuruyor

Ahmet USMAN

İZMİR - Türk ve İsviçreli iş adamlarına karşılıklı olarak her iki ülkede yatırım yapmaları, işbirlikleri ve ortaklık kurmaları konusunda destek olan TİM Swiss Danışmanlık, iş yoğunluğu nedeni ile şirket kurulumuna yönelik işlemlere vakit ayıramayan yatırımcılara ‘anahtar teslimi şirket’ kurma hizmeti veriyor. 1965 yılında İsviçre’ye yerleşerek Swissair, Rieter, Uster gibi dünyaca tanınmış şirketlerde uzun yıllar görev aldıktan sonra 1993’te TİM Swiss Danışmanlık Firması’nı kuran İlknur Timur, girişimcilerin her iki ülkede yatırım yapmalarına, işbirlikleri ve ortaklık kurmalarına destek veriyor. Bugüne kadar yüzlerce İsviçreli firmanın Türkiye’de yatırım yapmasını sağlayan Timur, İsviçre’de özellikle son yıllarda gelişen yatırım potansiyelinden Türkiye’deki KOBİ’lerin de faydalanmasını istiyor.

Birçok avantajı var



İsviçre’nin dünyanın yatırım yapılabilecek en iyi ülkeleri arasında yer aldığını dile getiren İlknur Timur, “İsviçre düşük vergi oranları ve kredi faizleriyle yatırım için çok cazip konumda. Büyüyen mali yapısı ile ‘ekonomik istikrar’ denildiğinde akla ilk gelen ülkeler arasında yer alıyor” dedi. TİM Swiss olarak şirket kurulumundan sektörel rapor hazırlamaya, fizibilite çalışmasından fuar-organizasyon desteğine, iş potansiyeline yönelik iş bağlantıları kurmaktan marka tescili ve patent başvurusuna kadar farklı hizmetler verdiklerini söyleyen Timur, “Tüm bunların yanı sıra Tim Swiss bünyesinde yer alan Business Center merkezimiz ile yatırımcılara İsviçre’de ofis imkanı, avukat, müşavir, muhasebe, sekretarya birimi desteği veriyor, ayrıca konaklama, lojistik, tercümanlık hizmetleri gibi hizmetler sunuyoruz” diye konuştu.