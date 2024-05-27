Time Güvenlik Kurucusu Abidin Gök: Güvenli Şehir platformu bilgi ve hizmeti bir arada sunuyor

Gerek sanal gerekse fiziki tehditler bireylerin ve şirketlerin yaşamına büyük zararlar verebiliyor, toplumsal hayatı tehdit edebiliyor. Zion Market Research verilerine göre, 2023 yılında 260,02 milyar dolar olan küresel özel güvenlik hizmetleri pazarının 2032'nin sonuna kadar 500 milyarı aşması bekleniyor. Bireyler ve şirketleri risklere karşı koruyan çözümler, tüm dünyada giderek daha fazla talep edilirken, Time Güvenlik Kurucusu Abidin Gök, özellikle şirketlerin hangi alanda ne tür hizmetler almaları gerektiği konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığını söylüyor.

“Önce bilgi sonra güvenlik hizmeti şart”

Güvenlik hizmetleri konusunda bilgiler veren Abidin Gök, “Hem bireyler hem de şirketler güvenlik hizmetlerine ihtiyaç duyuyor. Fakat bugün büyük şirketler bile hangi hizmetleri neden alması gerektiği konusunda yeterli bilgiye sahip değil. Çoğu zaman özel güvenlik hizmeti ve yangın söndürme sistemleri gibi herkes tarafından bilinen hizmetlerin yeterli olduğu düşünülüyor. Halbuki güvenlik dediğimiz konu kendi içerisinde bir bütün ve her açıdan birbirini destekleyecek şekilde kurgulanmalı” şeklinde konuştu.

Sözlerine güvenlik hizmetleri konusunda nasıl bilgi edinileceğini anlatarak devam eden Time Güvenlik Kurucusu Abidin Gök, “Time Güvenlik olarak GuvenliSehir.com platformunu hayata geçirdik. Bu platform güvenlik sektöründeki en önemli iki sorun olan dağınıklık ve nitelik sorunlarını çözüyor. Platformda elektronik güvenlik, yangın söndürme sistemleri, sigorta hizmetleri, özel güvenlik hizmetleri, yapı güvenliği, iş güvenliği kıyafet ve ekipmanları, iş güvenliği ve sağlığı, siber güvenlik gibi alanlarda hem hizmet hem de bilgi sunuluyor. Güvenlik konularda yeterince bilgi sahibi olmadan hizmet almanın doğru olmadığını savunuyoruz” dedi.

“Güvenlik sektörü kendini anlatmakta yetersiz kalıyor”

Abidin Gök, “Türkiye’de güvenlik hizmeti çözümleri sunan şirketlerin ortak bazı sorunları bulunuyor. Bunlardan en önemlisi ise müşterilerine hangi sistemi, ne zaman ve neden alacağını tam olarak anlatamamak. Çünkü ürünün faydasını müşteriye aktarabilmek oldukça güç. En basit örneğiyle anlatırsak, bir alarm sistemi sadece hırsızlığa karşı koruma sağlamaz. Alarm sistemleri sizleri yangın, hırsızlık, gasp, sağlık, gaz kaçağı gibi hayati önem taşıyan olumsuzluklara karşı da korur. Bununla da kalmaz, size en yakın ilgili birimi veya kolluk kuvvetini yönlendirebilir. Siber güvenlikten elektronik güvenliğine kadar daha birçok komplike hizmet bulunuyor. Bu hizmetlerin faydalarını, kurduğumuz GuvenliSehir.com platformu üzerinden öğrenebilir, bu hizmetleri sağlayan bayilere kolayca ulaşabilirsiniz” dedi.

“Her ilçeye bir bayilik verilecek”

Time Güvenlik Kurucusu Abidin Gök, “Güvenli şehir platformu sayesinde güvenlik hizmeti almak isteyenleri bu hizmeti sağlayan işletmelerle buluşturuyoruz. Rekabeti korumak amacıyla her ilçede tek olacak şekilde bayilik fırsatı sunuyoruz. Üstelik bayilerden kazanç payı gibi çeşitli ödemeler de almıyoruz. Bunun yerine sadece yıllık cüzi bir miktar üyelik ücreti talep ediyoruz. 2024 yılının başlarında hayata geçirdiğimiz platformumuz hızla büyümeyi sürdürüyor. Her ay bir önceki aya göre müşteri sayısında yaklaşık %50 büyüme kaydetmeye devam ediyoruz.

Hedefimiz yurt içindeki adımlarımızı tamamladıktan sonra, hızla yurt dışında da hizmet vermeye başlamak” diyerek sözlerini noktaladı.