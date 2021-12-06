Tiplay, yatırım turunda 500 bin dolar yatırım aldı

Oyun geliştirme ekosistemi olan tiplay studio, Re-Pie Portföy’ün öncülük ettiği Seri A yatırım turunu tamamladı. tiplay studio, 25 milyon dolarlık değerleme üzerinden yapılan yatırım turunda 500 bin dolarlık yatırım aldı. Elde edilen finansman yeni işe alımlar, stüdyoların yenilenmesi ve oyun girişimi ivmelendirme programı oFON'un büyümesinde kullanılacak.

Türkiye girişimcilik ekosistemi yeni yatırımlar sayesinde hızlı bir büyüme performansı sergiliyor. Re-Pie Portföy son dönemde ilginin giderek arttığı girişimcilik ekosisteminin büyümesine öncülük eden şirketlerin başında geliyor. Özellikle girişim sermayesi tarafında yenilenebilir enerji, teknoloji perakende ve sağlık gibi ülkemizin değerli, alanında lider şirketlerine yapılan yatırımlarla öne çıkan Re-Pie Portföy, son olarak oyun geliştirme ekosistemi olan tiplay studio’nun Seri A yatırım turuna öncülük etti. Re-Pie öncülüğündeki turun diğer yatırımcıları Kerim Kotan ve Saruhan Tan oldu.

tiplay studio, 25 milyon dolarlık değerleme üzerinden yapılan yatırım turunda, 500 bin dolarlık yatırım aldı. Elde edilen finansman yeni işe alımlar, stüdyoların yenilenmesi ve oyun girişimi ivmelendirme programı oFON'un büyümesinde kullanılacak. Özellikle tiplay studio tarafından geliştirilen bir teknoloji olan ve dünyanın ilk uzaktan oyun geliştirme platformu olan Online WorkSpace'in (OWS) teknik ve operasyonel özelliklerinin iyileştirilmesi için kaynak aktarılması planlanıyor. Böylece şirketin ürün yelpazesinin ve ekosistemdeki dijital ayak izinin daha da geniş bir alana yayılması hedefleniyor.

"Yeni oyunlar üreteceğiz"

Yatırım turunun tamamlanmasının ardından açıklamalarda bulunan tiplay studio CEO'su ve Kurucu Ortağı Mehmet Umut Ermeç, “Kurulduğumuz günden beri inanılmaz bir özveri ve inançla çalışan ekibimiz sayesinde önemli bir dönüm noktasındayız. Bu başarıyı ortaya çıkaran değerli ekip arkadaşlarıma, kurucu ortaklarımız Ahmet Öney ve Osman Tutum’a, ilk günden beri bize inanan yatırımcılarımıza ve Türkiye’nin dört bir yanından bizi destekleyen oyun severlere tiplay studio adına teşekkür ederim. Her biri alanlarında lider olan seçkin yatırımcıların kaydettiğimiz ilerlemeyi fark etmesinden ve dünyadaki en iyi oyun geliştirme ekosistemini yaratma vizyonumuzu desteklemesinden dolayı gurur duyuyoruz. Bu yatırım farklı tür ve platformlarda faaliyet gösteren stüdyolarımızı ve ivmelendirici programımızı güçlendirmemize imkân vererek harika yeni oyunlar üretmemizi sağlayacak” dedi.

tiplay studio Kıdemli Yönetim Kurulu Danışmanı ve Yatırımcısı Kerim Kotan yaptığı açıklamada, "tiplay studio, oyun geliştirme alanında büyük bir bölgesel ekosistem ve güç merkezi olmak için beklentilerin çok ötesinde bir performans sergiliyor. Değerlemesini kuruluşundan bu yana 100 katın üzerinde artırmış olmasından dolayı gerçekten gurur duyuyorum” dedi.

"Oyun sektöründe öncü olacak"

Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş Genel Müdürü Alim Telci, “Oyun sektörü, Türkiye'nin ciddi rekabet üstünlüğü yakaladığı bir alan. tiplay studio’nun oyun geliştirme ve iyi performans sergileme konusunda geliştirdikleri OWS platformu ve oFON bünyesindeki ivmelendirici programı ile sektörde öncü olacağına inanıyoruz” dedi.