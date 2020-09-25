25 Eylül 2020

Yük sahibi ve nakliyeciyi online platformda buluşturan Tırport, iş hacmini artırıyor. Pandemi öncesinde günlük 900 civarı bir FTL (Full Truck Logistics) taşıma yapan şirket, bu sayıyı eylül başı itibariyle günlük 2 bin 500’e çıkardı.

TTT Global Group Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Akın Arslan, “Pandemi öncesinde 24 bin civarı üye aktif kamyoncumuz varken, kamyoncu sayımız 7 ayda 20 bin civarında artarak 45 bini geçti.” ifadelerini kullandı.

Gündemlerindeki yeni yatırım planları ve projeleri de açıklayan Arslan, "Tırport olarak, Türkiye’nin en büyük lojistik firması kadar bir operasyonu, sadece 40 kişilik bir ekiple yönetir hale geldik. Şimdi Avrupa ve MENA bölgesinden büyük ilgi görüyoruz. Tırport, Afrika’da 7 ülkede global firmaların lojistik operasyon yönetimlerinde tercih ettikleri teknoloji haline geldi. 6 ay içinde önemli iş anlaşmaları yaparak Avrupa’da da faaliyet göstermeye başlayacağız. Türkçenin yanında İngilizce ve Fransızca faaliyet gösteriyoruz. Eylül sonu itibariyle Almanca ve İspanyolca olarak da faaliyet göstermeye başlayacağız. Yıl sonuna kadar İtalyanca ve Arapçayı hizmet verdiğimiz diller arasına alacağız.” diye konuştu.

Bu yılın sonunda Türkiye’de günlük 3 bin 500 taşımanın üzerine bir operasyonu yönetmeye başlamayı ve 60 binin üzerinde aktif kamyoncu üyeye sahip olmayı hedeflediklerini açıklayan Arslan, “Bunun yanında Türkiye’nin dışında Afrika kıtasında 15 ülkeye ulaşmayı, Avrupa’da da faaliyete pilot olarak başlamayı hedefliyoruz.” dedi. Avrupa’da lojistik operasyon yönetiminde ön planda olan iki lojistik teknolojisinden birisi konumuna geldiklerinin altını çizen Arslan, “Özellikle Avrupa’da yük brokerliği yapan önde gelen gruplarla görüşmelerimiz devam ediyor. Bölgesel bir güç olmayı ve önümüzdeki 3 yıl içinde günde 40 binin üzerinde taşımayı platformumuz üzerinden yönetebilmeyi hedefliyoruz.” diye konuştu. Arslan, Türkiye’den globale açılacak ilk milyar dolarlık lojistik teknolojisi devi olma hedefi koyduklarını da sözlerine ekledi.

Tırport, CrunchBase Global Teknoloji Endeksine göre “Lojistik Teknolojileri” kategorisinde dünyadaki ilk 15 teknoloji şirketi arasına girdi. Şirket, geçtiğimiz yıl Çin’de yapılan dünyanın en büyük startup yarışması Create@alibaba’da binlerce aday arasından Hangzhou’daki finallerde “Unicorn olacak 20 Startup”tan birisi seçilmişti.