Tırport, lojistik bilgi servisi Tırport Insights’ı hizmete aldı. Böylece, Türk lojistik sektöründe gerçekleşen veriler, dünya ve Türkiye’den sektöre ilişkin karşılaştırmalı analizler, devlet kurumlarından ve sektör derneklerinden yayınlanan rapor özetleri, artık Tırport Insights’tan paylaşılacak. Tırpart'tan yapılan açıklamaya göre, lojistik sektörünün canlı ve güncel verileri, sektöre ilişkin raporlar, değerlendirmeler, analiz ve öngörüler Tırport Insights’tan yayınlanmaya başladı.

Tırport Insights ile sektöre yönelik doğal dil işleme, yazı ya da görsel içerikleri anlamlandırma, öneri sistemleri geliştirme, dağıtım sistemleri optimizasyonu gibi yapay zekâ çalışmalarının yönlendirilmesini sağlayan derin öğrenme altyapılarının sunulması hedefleniyor.

Açıklamada verilen bilgiye göre, Tırport Insights’ta şunlar yer alıyor: Türkiye karayolu nakliye trafiği yoğunluk haritası; Türkiye’nin yük çıkış noktalarının, şehir-ilçe bazında yoğunluk haritası; sektöre ilişkin dönemsel kıyaslamalar ve analizler sektörünün nabzını gösteren infografikler; çeşitli özel ve resmi kurumlar tarafından sektöre ilişkin yayınlanan raporlar, lojistik sektörünü ilgilendiren, dünyadan ve Türkiye’den önemli haber, rapor, değerlendirme ve analizler; sektöre yön veren makale ve değerlendirmeler; üniversitelerdeki öğrenci ve akademisyenlerin akademik çalışmalarda kullanabileceği, gerçek verilere dayanan anonimleştirilmiş veri setleri; sektöre ilişkin yapay zekâ çalışmalarına destek verecek açık kaynak kodlu kütüphane hizmetleri.

"Sektörünün uçtan uca dijital dönüşümüne öncülük ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tırport Pazarlama Direktörü Burcu Kale, Türkiye'de ve globalde lojistik sektörünün uçtan uca dijital dönüşümüne liderlik ettiklerini söyledi.

Avrupa’nın en büyük kamyon pazarına ev sahipliği yapan Türkiye’de, yük taşımacılığının yüzde 90’ının karayollarıyla yapıldığını bildiren Kale, "Her gün yaklaşık 450 bin kamyon yük alırken, 1 milyonun üzerinde SRC belgeli kamyon şoförü ekmeğini doğrudan kamyonundan yiyor. Tırport olarak bizler, konum tabanlı ve gerçek zamanlı tüm nakliye operasyonlarının 7 gün 24 saat izlenmesi ve yönetilmesinden kamyonların gidiş yükü ile yoldayken dönüş yükü bulabilmelerine kadar her aşamada lojistik sektörünün uçtan uca dijital dönüşümüne öncülük ediyoruz. Global çapta lojistiğin dijitalleşmesinde ilklere imza atan bir teknoloji grubuyuz. Bu ay devreye aldığımız Tırport Insights ile lojistik sektörüne sıra dışı bir canlı bilgi kaynağı sunacağız. Sektörde gerçekleşen verileri anlamlandırıp, kamuoyuyla aktif olarak paylaşırken, lojistik sektörü ve aktörlerinin, endüstri 4.0’a geçişini kolaylaştırmayı, sektördeki verimliliğin ve karlılığın yükseltilmesini, ülke lojistik kapasitesinin dikey ve yatay yönde artırılmasının sağlanmasını hedefliyoruz." dedi.