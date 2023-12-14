Tiryaki Agro'ya Irak’ta yatırım için kredi desteği

Krediye ilişkin sözleşme 12 Aralık’ta Türkiye’nin Bağdat Büyükelçiliği’nde; IFC Orta Asya ve Türkiye’den Sorumlu İmalat, Tarım ve Hizmetler Bölge Endüstri Müdürü Lukas Casey ile Tiryaki Agro CEO’su Süleyman Tiryakioğlu’nun katılımıyla düzenlenen törende imzalandı.

Dünya Bankası Grubu üyesi International Finance Corporation (IFC) liderliğinde, Hollanda merkezli Dutch Entrepreneurial Development Bank (FMO) ve Fransa merkezli Proparco’nun katılımıyla alınan kredi, Irak’a son yıllarda tarım alanında sağlanan en büyük tutarlı finansman desteği olma özelliğini taşıyor. Tiryaki Agro’nun çoğunluğuna sahip olduğu Bağdat merkezli Sama-al Manar tarafından yapılan bu yatırım, grubun Irak pazarındaki konumunu güçlendirmesi hedefleniyor.

Yılda 700 milyon doların üzerinde gelir yaratacak

Tiryaki Agro CEO’su Süleyman Tiryakioğlu,“Sadece Tiryaki Grubu’na hizmet veren münhasır rıhtıma yakın bir alanda, soya kırım tesisi ve mısır depoları inşa ediyoruz.

Yatırımın bir parçası olan depolar tamamlandı, soya kırma operasyonu ise 2024'ün ilk aylarında başlayacak. Tesisimiz ilk aşamada yılda 1 milyon ton soya küspesi ve 200 bin ton soya yağı üretecek. Soya tesisimizin, yılda 700 milyon doların üzerinde gelir yaratmasını ve bu gelirin yarısının ihracat ile elde edilmesini bekliyoruz.

Önümüzdeki 5 yıl içinde un, bakliyat, pirinç tesisi olmak üzere mevcut yatırımın üzerine 300 milyon dolarlık ek yatırım yapmayı planlıyoruz” dedi. IFC Orta Doğu, Orta Asya, Türkiye, Afganistan ve Pakistan’dan Sorumlu İmalat, Tarım ve Hizmetler Bölge Endüstri Başkanı Ashruf Megahed, “Bu yatırım, Irak’ın gıda güvenliğinin artırılma ve ekonomik çeşitliliğin teşvik edilmesinde etkili olmakla kalmayacak, ülkenin toplam ihracatına da önemli bir katkı sağlayacak” dedi.