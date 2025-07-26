TKYB, yılın ilk yarısında 4 milyar lira net kâr elde etti

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan du­yuruya göre, bankanın aktifleri, bir önceki yılın aynı dönemine gö­re %28,6 artarak 185 milyar lira­ya yükseldi. Kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre %19 ar­tışla 109,3 milyar lira seviyesine ulaşırken, aktif kalitesinin önemli bir göstergesi brüt takipteki kre­dilerin toplam kredilere oranı ise %0,60 düzeyinde seyretti. Banka­nın ortalama özkaynak kârlılığı %36 seviyesinde gerçekleşirken, net kârı ise geçen yılın aynı döne­mine göre %47 artışla 4 milyar li­raya yükseldi.

“Deprem bölgesine desteğimizi sürdürüyoruz"

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbra­him Öztop, 2025’in ilk yarısında uluslararası finans kuruluşlarıy­la güçlü iş birliklerini sürdürerek deprem bölgesine destek sağla­maya devam ettiklerini belirtti. Öztop, “23 Mayıs 2025 tarihinde, 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli dep­remlerden etkilenen 11 il ve kom­şu 7 ilde kayıtlı istihdamın artı­rılmasına yönelik Dünya Banka­sı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi altında, 500 milyon ABD doları tutarında yeni bir kredi an­laşması imzaladık. Böylece, KO­Bİ’lerden büyük ölçekli işletme­lere kadar geniş bir yelpazede fi­nansman sağlayarak, bölgenin sürdürülebilir ekonomik topar­lanmasına katkıda bulunmayı he­defliyoruz” dedi. Yatırım banka­cılığı faaliyetlerini etkin biçimde sürdürdüklerini vurgulayan Öz­top, Kalamış Yat Limanı’nın iş­letme hakkının devri, Kalyon Gü­neş Teknolojileri’nin halka arzı ve Tarfin Tarım AŞ adına 400 mil­yon lira tutarında iki ayrı sukuk ihracını gibi toplam 15 özel sektör projesinde münhasır finansal da­nışmanlık görevini üstlendikleri­ne değindi.

Girişimciliğe 59 milyon dolar kaynak aktarıldı

Öztop, bankalarının girişimcilik alanındaki faaliyetlerinin 2025’in ilk yarısında da kararlılıkla sürdü­ğüne değinerek, şu değerlendir­melerde bulundu: “2025 yılının ilk yarısı itibarıyla Türkiye Kalkınma Fonu’nun girişimcilik ekosistemi­ne aktardığı toplam kaynak büyük­lüğü, 37 doğrudan yatırım için 26,2 milyon ABD doları, 7 fon yatırımı için 23,4 milyon ABD doları ve 355 TÜBİTAK BiGG girişimi için yak­laşık 9,7 milyon ABD doları olmak üzere toplamda 59 milyon doları aştı. Yılın ikinci yarısında da hem doğrudan hem dolaylı yatırım­larla, Türkiye’nin girişimcilik ve inovasyon ekosistemindeki mer­kezi rolümüzü daha güçlendir­meyi hedefliyoruz.” Öztop, Tür­kiye’nin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda yatırım­larına devam ettiklerini belirte­rek, sürdürülebilirlik temalı kre­di portföylerinin, toplam kredi portföyünün yüzde 96’sını oluş­turduğunu ekledi.