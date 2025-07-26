TKYB, yılın ilk yarısında 4 milyar lira net kâr elde etti
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası TKYB, 2025’in ilk 6 ayına ilişkin finansal sonuçlarını paylaştı.
Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan duyuruya göre, bankanın aktifleri, bir önceki yılın aynı dönemine göre %28,6 artarak 185 milyar liraya yükseldi. Kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre %19 artışla 109,3 milyar lira seviyesine ulaşırken, aktif kalitesinin önemli bir göstergesi brüt takipteki kredilerin toplam kredilere oranı ise %0,60 düzeyinde seyretti. Bankanın ortalama özkaynak kârlılığı %36 seviyesinde gerçekleşirken, net kârı ise geçen yılın aynı dönemine göre %47 artışla 4 milyar liraya yükseldi.
“Deprem bölgesine desteğimizi sürdürüyoruz"
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, 2025’in ilk yarısında uluslararası finans kuruluşlarıyla güçlü iş birliklerini sürdürerek deprem bölgesine destek sağlamaya devam ettiklerini belirtti. Öztop, “23 Mayıs 2025 tarihinde, 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 il ve komşu 7 ilde kayıtlı istihdamın artırılmasına yönelik Dünya Bankası ile Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi altında, 500 milyon ABD doları tutarında yeni bir kredi anlaşması imzaladık. Böylece, KOBİ’lerden büyük ölçekli işletmelere kadar geniş bir yelpazede finansman sağlayarak, bölgenin sürdürülebilir ekonomik toparlanmasına katkıda bulunmayı hedefliyoruz” dedi. Yatırım bankacılığı faaliyetlerini etkin biçimde sürdürdüklerini vurgulayan Öztop, Kalamış Yat Limanı’nın işletme hakkının devri, Kalyon Güneş Teknolojileri’nin halka arzı ve Tarfin Tarım AŞ adına 400 milyon lira tutarında iki ayrı sukuk ihracını gibi toplam 15 özel sektör projesinde münhasır finansal danışmanlık görevini üstlendiklerine değindi.
Girişimciliğe 59 milyon dolar kaynak aktarıldı
Öztop, bankalarının girişimcilik alanındaki faaliyetlerinin 2025’in ilk yarısında da kararlılıkla sürdüğüne değinerek, şu değerlendirmelerde bulundu: “2025 yılının ilk yarısı itibarıyla Türkiye Kalkınma Fonu’nun girişimcilik ekosistemine aktardığı toplam kaynak büyüklüğü, 37 doğrudan yatırım için 26,2 milyon ABD doları, 7 fon yatırımı için 23,4 milyon ABD doları ve 355 TÜBİTAK BiGG girişimi için yaklaşık 9,7 milyon ABD doları olmak üzere toplamda 59 milyon doları aştı. Yılın ikinci yarısında da hem doğrudan hem dolaylı yatırımlarla, Türkiye’nin girişimcilik ve inovasyon ekosistemindeki merkezi rolümüzü daha güçlendirmeyi hedefliyoruz.” Öztop, Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda yatırımlarına devam ettiklerini belirterek, sürdürülebilirlik temalı kredi portföylerinin, toplam kredi portföyünün yüzde 96’sını oluşturduğunu ekledi.