TKYB’den üçüncü çeyrekte güçlü performans

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB), 2025 yılının ilk dokuz ayına ilişkin finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) açıkladı.

Banka, geçen yılın aynı dönemine göre aktiflerini yüzde 24 artırarak 190,7 milyar TL’ye yükseltti. Kredi hacmi ise yüzde 19 artışla 116,4 milyar TL seviyesine ulaştı.

Aktif kalitesinin önemli bir göstergesi olan brüt takipteki kredilerin oranı yüzde 0,51 olarak kaydedildi.

TKYB’nin ortalama özkaynak kârlılığı yüzde 34,5, net kârı ise yüzde 47 artışla 6,4 milyar TL seviyesine çıktı.

“Uluslararası işbirlikleriyle Türkiye ekonomisine katkımız sürüyor”

Genel Müdür İbrahim Öztop, küresel finans kuruluşlarıyla yürütülen işbirliklerin sürdüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Dünya Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası, Çin Kalkınma Bankası ve Japon Uluslararası İşbirliği Bankası gibi kurumlarla yeni anlaşmalar imzaladık. Mayıs ayında Dünya Bankası ile yaptığımız 500 milyon dolarlık finansman anlaşmasıyla deprem bölgesinde kayıtlı istihdamı artırmaya yönelik önemli bir adım attık.”

Ağustos ve eylül aylarında Asya Altyapı Yatırım Bankası ve Çin Kalkınma Bankası ile toplam 400 milyon dolar tutarında yeni finansman anlaşması imzalandığını açıklayan Öztop, bu kaynakların yeşil dönüşüm, dijitalleşme ve reel sektörün finansmana erişiminde kullanılacağını vurguladı.

Yatırım bankacılığıyla reel sektöre destek

Öztop, yatırım bankacılığı alanında kamu ve özel sektöre değer kattıklarını belirterek, “Birleşme ve satın alma danışmanlığı hizmetlerimizle ülkemizin yatırım ekosistemine katkı sağlıyoruz” dedi.

Teknoloji, start-up, gıda, döngüsel ekonomi ve turizm gibi stratejik sektörlerde faaliyet gösteren firmalara danışmanlık sağladıklarını belirten Öztop, ayrıca turizm ve sağlık tesisi projeleriyle sosyal etkisi yüksek yatırımlara destek verdiklerini ifade etti.

Banka, 2025 boyunca halka arz ve sukuk ihraçlarıyla sermaye piyasalarındaki etkinliğini artırmayı hedefliyor.

Girişimcilik ekosistemine 68,1 milyon dolar kaynak

Türkiye Kalkınma Fonu aracılığıyla doğrudan ve dolaylı yatırımlarını sürdüren TKYB, 2025’in ilk dokuz ayında toplam 68,1 milyon dolar kaynak aktarımı yaptı. Buna göre:

* 39 doğrudan yatırım için 29 milyon dolar,

* 8 fon yatırımı için 27,5 milyon dolar,

* 440 TÜBİTAK BiGG girişimi için 11,6 milyon dolar kaynak sağlandı.

Öztop, “Yılın son çeyreğinde de fon yatırımlarıyla girişimcilik ekosistemimizi güçlendirmeye devam edeceğiz.” dedi.

Sürdürülebilir kalkınma ve yeşil finansmanda liderlik

TKYB’nin sürdürülebilirlik temalı kredilerinin toplam portföy içindeki payı yüzde 96’ya ulaştı.

Kaynakların yüzde 61’i yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerine yönlendirildi.

Öztop, “Türkiye’deki yenilenebilir enerji yatırımlarının yaklaşık %7,3’ü Bankamız tarafından finanse ediliyor. Bu projeler sayesinde yılda 4,2 milyon ton CO₂ salımı azaltıldı.” ifadelerini kullandı.

Banka ayrıca:

* Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) ile uyumlu rapor yayımladı.

* GRI standartlarına uygun 2024 Entegre Raporu ve ülkenin dördüncü Etki Raporu kamuoyuyla paylaşıldı.

* PCAF (Partnership for Carbon Accounting Financials) üyeliğiyle, uluslararası karbon muhasebesi metodolojisini uygulayan ilk kamu bankası oldu.

Öztop, “Sürdürülebilir kalkınmayı yalnızca bir hedef değil, stratejik bir sorumluluk olarak görüyoruz” dedi.