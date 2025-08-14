TLC Klima, ‘duvar tipi’nde yüzde 10 pazar payı hedefliyor

Mehmet Hanifi GÜLEL

TLC Klima, duvar tipi (split) klima pazarından yüzde 10 pay almayı hedefliyor. Sektörde 30 yılı aşan faaliyetlerini, 2016 yılında dünyanın önde gelen klima üreticisi olan Gree Klima Sistemleri ile stratejik bir iş birliğiyle birleştirdiklerini kaydeden TLC Klima Genel Müdür Yardımcısı Filiz Doğan, “Gree’nin ileri teknolojisi ve Ar-Ge altyapısıyla sürdürülebilir iklimlendirme çözümleri sunuyoruz. Bireysel ve ticari tüm alanlara hitap eden geniş bir ürün yelpazesiyle faaliyet gösteriyoruz.

Türkiye pazarında split klimalar, multi sistemler, VRF çözümleri, ticari seri klimalar ve ısı pompaları gibi farklı segmentlerdeki ürünlerimizle çeşitli iklimlendirme ihtiyaçlarına yanıt veriyoruz. Özellikle enerji verimliliği yüksek, çevre dostu ve teknolojik çözümlerimiz bulunuyor” diye konuştu. Türkiye’de öncelikli hedeflerinin müşteri memnuniyetini üst düzeye taşımak ve yaygın servis ağlarıyla yenilikçi ürünleri Türk kullanıcılarıyla buluşturmaya devam etmek olduğunu belirten Doğan, iklimlendirme ve ısıtma-soğutma alanlarında sektörün öncü markalarından biri olmayı hedeflediklerini söyledi.

Temsilciliğini yürüttükleri Gree markasının dünyanın en büyük klima üreticilerinden birisi olduğuna dikkat çeken Doğan, “Gree Klima, Pakistan, Brezilya ve Çin başta olmak üzere toplam 18 fabrikasında üretim yapıyor. Bu tesisler yılda yaklaşık 60 milyon takım bireysel klima ve 5,5 milyon adet ticari klima üretim kapasitesine sahip. Bu üretim altyapısı hem ürün çeşitliliği hem de global kalite standartlarında süreklilik açısından önemli bir avantaj sağlıyor” açıklamasında bulundu.

Geçen yıl yüzde 100 büyüdü

Geçen yıl TLC Klima için satış, bayi yapılanması, ürün çeşitliliği ve dijital dönüşüm anlamında önemli kazanımların elde edildiğini aktaran Doğan, yıl başında belirledikleri hedefin üzerinde klima satışını yaptıklarını bildirdi.

Bu başarıda teknolojik ve enerji verimi yüksek bireyselin yanı sıra ticari klima modellerine olan talebin belirleyici olduğuna vurgu yapan Doğan, “Geçtiğimiz yıl, TLC Klima olarak yüzde 100 oranında bir büyüme gerçekleştirdik. Bu ivmeyi sürdürerek, bu yıl da satışlarımızı en az yüzde 50 oranında artırmayı hedefliyoruz. Duvar tipi klima pazar payımızı da yüzde 10 seviyelerine çıkartma hedefimiz bulunuyor” ifadelerini kullandı. Bu yıl satışlarda güçlü bir başlangıç yaptıklarına dikkat çeken Doğan, yılın ilk 6 ayında, belirledikleri satış hedeflerine paralel bir performans sergilediklerini duyurdu.

“Fiyatı ve performansı iyi ürünler getiriyoruz” diyen Doğan, şöyle devam etti: “Arıza geri dönüş oranımız binde 3 gibi çok düşük seviyede. Kalite standartımız ve sunmuş olduğumuz hizmet müşteri memnuniyet seviyemizi yükseltiyor. Bu da bizim hedeflerimize zorlu rekabet koşullarında ulaşmamızı sağlıyor. Pazardaki talep artışı sonucu oluşan rekabet ortamına çok hızlı adapte oluyoruz. Ekibimiz, iş ortaklarımız ve alt yapımız buna çok müsait.”

Salesforce sistemine geçiş yaptı

Bu yıl yatırım ve dijitalleşme alanında da önemli adımlar attıklarını bildiren Doğan, bayi ağlarını genişletmeye, kurumsal showroom konseptini daha fazla şehirde uygulamaya ve müşteri deneyimini dijital araçlarla daha etkin yönetmeye odaklandıklarını duyurdu.

Bu kapsamda, 2024’te satış ve müşteri ilişkileri süreçlerimizi daha entegre hale getirmek amacıyla Salesforce sistemine geçiş yaptıklarını açıklayan Doğan, şunları kaydetti: “Bu geçiş sayesinde, iç süreçlerde verimliliği artırırken, sahadan gelen geri bildirimleri de çok daha doğru ve hızlı analiz edebiliyoruz.

Bu yılın sonuna kadar; bayi yapılanmamızı daha da güçlendirmeyi, dijitalleşme yatırımlarımızı sürdürmeyi, ürün gamımızı inovatif çözümlerle genişletmeyi ve pazardaki konumumuzu daha da sağlamlaştırmayı hedefliyoruz. Bugün itibarıyla 140’ın üzerinde showroom ve 270’in üzerinde yetkili servis noktamız bulunuyor.”