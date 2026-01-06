TLC Klima’nın ısı pompası pazarındaki payı yüzde 11’e ulaştı

Mehmet Hanifi GÜLEL

Ürün gamımız konutlardan tica­ri uygulamalara kadar fark­lı ölçeklerde, yüksek verim­lilik değerlerine sahip ve yeni nesil inverter tekno­lojileriyle donatılmış sis­temlerden oluşuyor. Aynı zamanda satış sonrası hiz­met anlayışımız ile yalnız­ca ürün değil sürdürülebilir bir sistem yaklaşımı sun­mayı önceliklendiriyoruz.

Isı pompası tarafında güncel 2024 yılı verile­rine göre havadan suya ısı pompası segmentinde yak­laşık yüzde 11 pazar payına ulaşmış durumdayız. Tür­kiye genelinde bu segmen­tin 30 ile 35 bin adetlik bir hacme ulaştığı bir pazarda bu payı yakalamış olmak ürün gamımızın rekabet gücünü, verimlilik perfor­mansımızı ve servis orga­nizasyonumuzun sahadaki etkinliğini net biçimde or­taya koyuyor” dedi.

Isı pompası, entegre ve verimliliği ile öne çıkıyor

"Önümüzdeki dönem­de odaklarının ısı pompa­sının herkes tarafından kullanabilir, yüksek ener­ji verimliliği sunan ve sür­dürülebilir bir ekosistem yaratabilen ürünler oldu­ğunu anlatmak" diyen Tu­nur, özellikle GES (güneş enerjisi sistemleri) ile en­tegre çalışabilen çözümler­le, enerji bağımsızlığını ve verimliliğini merkeze alan uygulamaların yaygınla­şacağını ifade etti. Tunar, “Bununla birlikte, pazar­da doğru bilgilendirme ve uygulama kalitesinin ar­tırılması için bayi ve uy­gulamacı ekosisteminin güçlendirilmesini önem­siyoruz. Türkiye’nin kısa sürede Avrupa’daki en di­namik ısı pompası pazar­larından biri olabileceğine inanıyoruz” diye konuştu.

Türkiye’de ısı pompa­sı yatırımlarının özellikle son iki yılda belirgin bir iv­me kazandığına dikkat çe­ken Tunar, son tüketicinin artık bu teknolojiyi yalnız­ca teknik bir alternatif ola­rak değil, sürdürülebilir, bağımsız ve uzun vadeli bir yaşam modelinin parça­sı olarak değerlendirdiği­ni iletti. Dönüşümün hızla­nabilmesi için ısı pompası yatırımlarına yönelik hibe veya faizsiz kredi model­lerin önemine işaret eden Tunar, “Eski sistem dö­nüşümlerine özel teşvik­ler, GES + Isı Pompası ku­rulumlarını kapsayan bü­tünleşik destek paketleri ve elektrik tarifelerinde ısı pompası kullanıcılarına özel avantajlı tüketim kri­tik önem taşıyor” ifadeleri­ni kullandı.

Küresel ısı pompası pa­zarının 2024 itibarıyla 85 ile 100 milyar dolar bandı­na ulaştığını bildiren Tu­nar, önümüzdeki 6 ile 7 yıl­da pazarın en az iki kat bü­yüyeceğini belirtti. Tunar, pazarın yıllık %10 ile 15 se­viyesinde bir büyüme sahip olduğunu ifade etti.