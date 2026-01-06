TLC Klima’nın ısı pompası pazarındaki payı yüzde 11’e ulaştı
TLC Klima, ısı pompasını uzun vadeli büyüme stratejisinin temel odak alanlarından biri olarak belirledi. GREE markasının Türkiye temsilcisi olarak özellikle havadan suya (air-to-water) ısı pompası segmentinde aktif bir ürün portföyüne sahip olduklarını belirten TLC Klima Yönetici Ortağı Sema Tunar, “Türkiye’nin farklı iklim koşullarına uygun, ısıtma, soğutma ve sıcak su ihtiyaçlarını tek sistemde karşılayabilen çözümler sunuyoruz.
Mehmet Hanifi GÜLEL
Ürün gamımız konutlardan ticari uygulamalara kadar farklı ölçeklerde, yüksek verimlilik değerlerine sahip ve yeni nesil inverter teknolojileriyle donatılmış sistemlerden oluşuyor. Aynı zamanda satış sonrası hizmet anlayışımız ile yalnızca ürün değil sürdürülebilir bir sistem yaklaşımı sunmayı önceliklendiriyoruz.
Isı pompası tarafında güncel 2024 yılı verilerine göre havadan suya ısı pompası segmentinde yaklaşık yüzde 11 pazar payına ulaşmış durumdayız. Türkiye genelinde bu segmentin 30 ile 35 bin adetlik bir hacme ulaştığı bir pazarda bu payı yakalamış olmak ürün gamımızın rekabet gücünü, verimlilik performansımızı ve servis organizasyonumuzun sahadaki etkinliğini net biçimde ortaya koyuyor” dedi.
Isı pompası, entegre ve verimliliği ile öne çıkıyor
"Önümüzdeki dönemde odaklarının ısı pompasının herkes tarafından kullanabilir, yüksek enerji verimliliği sunan ve sürdürülebilir bir ekosistem yaratabilen ürünler olduğunu anlatmak" diyen Tunur, özellikle GES (güneş enerjisi sistemleri) ile entegre çalışabilen çözümlerle, enerji bağımsızlığını ve verimliliğini merkeze alan uygulamaların yaygınlaşacağını ifade etti. Tunar, “Bununla birlikte, pazarda doğru bilgilendirme ve uygulama kalitesinin artırılması için bayi ve uygulamacı ekosisteminin güçlendirilmesini önemsiyoruz. Türkiye’nin kısa sürede Avrupa’daki en dinamik ısı pompası pazarlarından biri olabileceğine inanıyoruz” diye konuştu.
Türkiye’de ısı pompası yatırımlarının özellikle son iki yılda belirgin bir ivme kazandığına dikkat çeken Tunar, son tüketicinin artık bu teknolojiyi yalnızca teknik bir alternatif olarak değil, sürdürülebilir, bağımsız ve uzun vadeli bir yaşam modelinin parçası olarak değerlendirdiğini iletti. Dönüşümün hızlanabilmesi için ısı pompası yatırımlarına yönelik hibe veya faizsiz kredi modellerin önemine işaret eden Tunar, “Eski sistem dönüşümlerine özel teşvikler, GES + Isı Pompası kurulumlarını kapsayan bütünleşik destek paketleri ve elektrik tarifelerinde ısı pompası kullanıcılarına özel avantajlı tüketim kritik önem taşıyor” ifadelerini kullandı.
Küresel ısı pompası pazarının 2024 itibarıyla 85 ile 100 milyar dolar bandına ulaştığını bildiren Tunar, önümüzdeki 6 ile 7 yılda pazarın en az iki kat büyüyeceğini belirtti. Tunar, pazarın yıllık %10 ile 15 seviyesinde bir büyüme sahip olduğunu ifade etti.