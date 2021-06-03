TLS, 100 araç daha alacak depo sayısını da artıracak

İSTANBUL (DÜNYA)

Artan lojistik talebini karşılamak için yatırımlarına hız katan TLS Lojistik, filoya 100 araç ekleyecek, yeni bir depoyu da hizmete alacak. Ayrıca, ‘çelik yaka çalışan’ olarak tanımlanan dijital robotları bünyesine katacak.

2000 yılında sektöre adım atan TLS Lojistik, depolama, yurtiçi ve uluslararası taşımacılık, proje taşımacılığı alanlarında faaliyet gösteriyor. Hava, deniz, kara ve demiryolu olmak üzere tüm taşıma modlarını kullanan şirket, müşterilerine entegre lojistik hizmeti sunuyor. TLS Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Altuğ Hacıalioğlu, FMCG, otomotiv, gıda-içecek, maden, telekomünikasyon, sağlık sektörleri başta olmak üzere dünyanın önde gelen marka ve şirketlerinden oluşan müşterilerilerine sahip olduklarını vurguladı. Hacıalioğlu, “Küresel teknolojinin gelişimindeki yolumuz, dijitalleşme, izlenebilirlik, akıllı kameralar, algoritma, bilgisayar robotları, otomasyon sistemlerine ilişkin üstün çözümler sağlayarak tedarik zincirinin ihtiyacına göre hizmet sunuyoruz.” dedi.

Şirket, pandemi koşullarına rağmen geçen yıl yatırımlarını sürürdü, büyümeye devam etti. Hacıalioğlu, 2020’yi 680 milyon TL ciroyla kapattıklarını açıkladı. TLS’nin tümü Euro 6 standartlarında olan, uydu bağlantılı takip sistemleri ile 24 saat online olarak takip edilebilen araçlardan oluşan güçlü bir filosu bulunuyor. 2021 yılının ilk çeyreğinde şirket tarihinin en büyük yatırımlarından birine daha imza atan TLS, 45 milyon TL yatırım ile 55 adet Euro 6 standartlarında araç alımı yaparak filosunu büyütmüştü. Hacıalioğlu, yılın ilk aylarına önemli markaları portföylerine eklediklerini ve mevcut müşterilerinin kontratlarını yenilediklerini söyledi.

Cirosu yüzde 30’a yakın artacak

Hacıalioğlu, bu yıl yatırımlara hız kesmeden devam edeceklerinin altını çizerek, “Filomuzu genişletmeye yönelik çalışmalarımız devam edecek ve 2021’in ikinci yarısında 100 adet araç yatırımı yapmak içinde anlaşmalarımızı yaptık. 2021 yılı ikinci yarısında hizmet vermeye başlayacağımız 25 bin metrekare yeni depo yatırımı projemizde tamamlandı. Bu yıl ki yatırımlarımız ile birlikte son 6 yıla baktığımızda toplam yatırımımız 60 milyon doları geçti. Rakamsal olarak yılın ilk 5 ayını bütçelerimizin üzerinde kapattık” diye konuştu. TLS, yılsonunda 880 milyon TL’nin üzerinde ciro öngörüyor.

Türkiye'de e-ticaretin pandemiyle birlikte 2020’de yüzde 66 büyüdüğünü hatırlatan Hacıalioğlu, bu gelişmenin lojistik sektöründeki dijital dönüşümü hızlandırdığını ifade etti. Hacıalioğlu, “Pandemi yalnızca e-ticarette büyümeyi hızlandırmakla kalmadı, B2B tarafında firmalar arasında görünürlüğü ve operasyonel şeffaflığı ön plana çıkardı, tedarik zinciri inovasyon ajandalarının ivme kazanmasına ve öncelik almasına yol açtı.” dedi.

TLS Lojistik’in de büyüyen bu alanda yatırımlarını hızlandırdığını söyleyen Hacıalioğlu, şu bilgileri verdi: “2021’in ilk çeyreğinde Orhanlı lokasyonunda 1.5 milyon dolar yatırımla kozmetik, hijyen ve bebek maması iş kollarında hizmet vereceğimiz 10 bin m2 bir depo alanı tahsis ederek; yüksek güvenlik ve güvenirlik gereksinimi olan bu ürünlerin depolanması ve e-ticaret operasyonlarının gerçekleştirilmesi için NFPA standartlarına uygun yangın söndürme sistemleri yatırımı yaptık. Operasyonel süreçlerin yanında, E-ticaret sitelerinin sipariş, müşteri hizmetleri, İade gibi süreçlerinin otomasyonunu da sağlayan API/webservis hizmetleri müşterilerimizin hizmetine sunarak, sipariş iptalinden teslimat takibine birçok E-ticaret süreci TLS’nin hızlı ve esnek yazlım altyapısı sayesinde çok kısa sürelerde devreye aldık."

Robotlarla verimliliğe odaklanacak

“Günümüzde lojistik iyileştirmeleri fiziki yatırımlar kadar teknolojik yatırımları da barındırıyor” diyen Hacıalioğlu, bu alanda İTÜ işbirliği ile lojistik 4.0 temelinde yapay zeka ve öğrenen algoritmalar konusunda proje çalışmalarını sürdürdüğüne dikkat çekti. TLS Lojistik ayrıca dijital robotları, yeni tanımıyla çelik yaka çalışanları, bu yılın ikinci çeyreği itibariyle bünyesine katmak için harekete geçti. Robotik Süreç Otomasyonu sayesinde insan operatörler tarafında gerçekleştirilen tekrarlı ve katma değeri düşük işler, şirket içerisinde 7/24 çalışan mükemmeliyetçi dijital robotlara devredilecek. Böylelikle çalışanlar katma değer üreten süreçlerle birlikte, kalite ve verim artışı projelerine odaklanabilecekler. TLS, teknoloji yatırımları ile müşterilerine hız ve maliyet avantajı sunuyor.

Homeoffice oranını yüzde 50 artıracak

TLS’nin 2018 yılı itibarıyla başladığı teknolojik dönüşüm ve dijitalleşme süreçlerinin pandemi dönemini sürdürülebilir bir şekilde yönetebilmelerinde kilit rol oynadığına vurgu yapan Altuğ Hacıalioğlu, “Salgınla başlayan evden çalışma döneminde teknolojik altyapımızı her geçen gün güçlendirerek, iş birimi süreçlerimizin tamamını dijital ortama taşıdık. Geçtiğimiz yıl pandemiye rağmen yüzde 7 istihdam artışı sağladık. Pandemiyle birlikte toplam beyaz yaka çalışanlarımızın yüzde 35’i homeoffice çalışmaya döndü. Hedefimiz bu oranı bu yıl homeoffice çalışma oranımızı yüzde 50’ye taşımak.” şeklinde konuştu.