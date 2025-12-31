TLS Lojistik’in çeyrek asırlık başarılı yolculuğu kutlandı

Türkiye’nin köklü lojistik markalarından TLS Lojistik, 25. kuruluş yılını Peninsula İstanbul’da düzenlediği özel gala yemeğiyle kutlayarak çeyrek asırlık yolculuğuna güçlü bir imza attı. Yıl boyunca sürdürülen iletişim ve kurumsal projelerin zirve etkinliği niteliğindeki gece, şirketin bugüne kadar inşa ettiği birikimi görünür kılarken, yeni döneme dair vizyonunu da aynı çatı altında buluşturdu.

Gecede konuşan TLS Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Altuğ Hacıalioğlu, 25 yılı yalnızca bir zaman dilimi olarak değil, dönüşümle büyüyen bir kurum hikayesi olarak tanımladı. “Bazı yolculuklar mesafelerle değil, iz bırakan adımlarla ölçülür. TLS Lojistik için 25 yıl; büyüyen bir vizyonun, olgunlaşan bir kurum kültürünün ve her adımda yeniden tanımlanan bir başarı hikayesi” diyen Hacıalioğlu, modern çizgilerle klasik gala zarafetini bir araya getiren gecenin her detayının şirketin kalite anlayışını ve kurumsal duruşunu yansıttığını vurguladı.

Yıla yayılan kutlamalar

TLS Lojistik, 25. yılını tek bir kutlamayla sınırlı tutmadı ve tüm yıla yayılan kapsamlı bir programla ele aldı. Kültür-sanat projelerinden kurumsal etkinliklere, paydaş buluşmalarından sosyal sorumluluk çalışmalarına uzanan bu çerçeve; şirketin geçmişine duyduğu saygıyı pekiştirirken, geleceğe dair perspektifini de güçlendirdi.

Gala gecesi, TLS Lojistik’in bugün geldiği noktaya katkı sunan yönetim kadrosunu ve çalışanlarını bir araya getiren önemli bir buluşma oldu. Program boyunca 25 yıllık hikayenin dönüm noktaları paylaşılırken, şirketin önümüzdeki döneme ilişkin stratejik yaklaşımı da katılımcılara aktarıldı.

Gala gecesi kapsamında yapılan konuşmalarda; sürdürülebilir büyüme, operasyonel mükemmeliyet ve uluslararası ölçekte konumlanma başlıkları öne çıktı. TLS Lojistik, yeni dönemin yönünü belirleyen önümüzdeki beş yıla dair yol haritasını da davetlilerle paylaştı.

“Geleceğin lojistik dünyasında daha güçlü bir rol üstlenmeye hazırlanıyoruz”

Peninsula İstanbul’da modern ve zamansız bir konseptle kurgulanan gala yemeğinin, şirketin marka değerlerini güçlü biçimde yansıttığını belirten Altuğ Hacıalioğlu, gecenin 25 yıllık kurum kültürünün olgunluğunu ve dinamizmini aynı anda hissettirdiğini söyledi.

Yeni dönem hedeflerine de değinen Yönetim Kurulu Başkanı, TLS Lojistik’in odağını geleceğe çevirdiğini vurgulayarak şu mesajı paylaştı:

“Operasyonel mükemmeliyet, sürdürülebilir büyüme ve uluslararası ölçekte derinleşme hedefleri, markamızın yeni döneminin temel taşlarını oluşturuyor. Birikimimiz, insan kaynağımız ve vizyonumuzla geleceğin lojistik dünyasında daha güçlü bir rol üstlenmeye hazırlanıyoruz.”