Tmob, Mowico'yu 1,6 milyon dolara satın aldı  

Global bir teknoloji şirketi olarak SaaS ve PaaS portföyü ile işletmelerin ihtiyaçlarına cevap veren Tmob, web üzerinde hizmet veren ve e-ticaret sitelerini çok hızlı bir şekilde mobil uygulama sahibi yapan global Saas şirketi Mowico’yu 1,6 milyon dolara satın aldı.

Bugüne kadar Türkiye'nin ilk 20 e-ticaretçisinden 13'ünün mobil ticaret platformunu kurduklarını söyleyen Tmob Kurucusu ve CEO'su Rudi Dökmecioğlu pandeminin e-ticaretin tüm kuralları değiştirdiğine dikkat çekti.

Bu dönüşüme sessiz kalmamak üzere bu satın almayı gerçekleştirdiklerini belirten Dökmecioğlu, yatırımla ilgili şu bilgileri verdi: “Özellikle perakende sektöründe Yemeksepeti, GittiGidiyor, Trendyol, Markafoni, Hepsiburada, CarrefourSA, Teknosa gibi Türkiye’nin önde gelen markalarının iş ortağı olduk. Pandemi, hem Türkiye hem de dünyada olağanüstü bir dönüşüme neden oldu ve ticaretin formatını kökünden değiştirdi. Özellikle e-ticaret arenasının hızla geliştiğini rakamlar da ortaya koyuyor. Tüketiciler pandemi sürecinde birer dijital tüketicilere dönüştüler. Araştırmalara göre pandemiyle birlikte online kullanıcıların yüzde 68’i hızlı teslimat talep etti. E-ticaret firmalarının yüzde 45’i 2021’de teslimat modellerine hızlı teslimatı da eklemeyi planlıyor. Dünya genelinde yaşanan bu gelişmelere ve e-ticaretteki dönüşüme sessiz kalmamak ve doğru zamanda doğru ürünle var olmak adına Mowico’nun hisselerinin tamamını satın aldık. Tmob olarak 13 yıllık e-ticaret bilgi ve birikimimizi tüm dünyaya yayma stratejimizle e-ticaret sektörüne yeni bir soluk getirecek, yeni yatırımlarımızla büyümeye devam edeceğiz” dedi.

Odak noktası e-ticaret

Yolculuğuna 2020 yılında başlayan Mowico, müşterilerinin geri bildirimleri ve dijital dünyadaki hiç bitmeyen gelişmelerin üzerine hizmetlerini bir üst seviyeye taşımaya karar vererek, üst düzey bir m-commerce platformu geliştiren bir şirket.

Mobil ticaret platformu olarak hizmet veren Mowico, e-ticaret sitelerini çok hızlı bir mobil uygulamaya çeviriyor. Sınırsız kişiselleştirme özelliğine sahip Mowico, e ticaret alt yapısı ile firmalara bağımsız olarak gelirlerini arttırmak için benzersiz bir mobil deneyim sunuyor. Mowico’nun e-ticaret partnerleri arasında Shopify, Magento, 3Dcart, Bigcommerce ve Opencart gibi dünyanın önde gelen e-ticaret şirketleri yer alıyor.