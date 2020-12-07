TMO'nun buğday ithalatı ihalesi Ulusoy Un'un

Türkiye'nin en büyük ihracatçıları arasında 335'inci sırada olan un devi Ulusoy Un, Toprak Mahsulleri Ofisi'nden (TMO) ihale kazandı. Şirketin yüzde 100 oranında bağlı ortaklığı olan Rolweg S.A, TMO'nun yapmış olduğu buğday ithalatı ihalesini aldı.

Şirket Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, ihalenin detaylarını açıkladı:

"Rolweg S.A, TMO'nun 04.12.2020 tarihinde yapmış olduğu buğday ithalatı ihalesinde vermiş olduğu teklif ile 6.632.500 USD (51.733.500 Türk Lirası) değerinde ihale kazanmıştır."

TMO'nun 11 Kasım 2020 tarihinde yaptığı buğday ithalatı ihalesini de Rolweg S.A almıştı. Şirket, 24.518.100 USD (192.467.085 Türk Lirası) değerindeki teklifle ihaleyi kazanmıştı.

Tedarikçileri çok uluslu şirketler

Yıllık buğday ithalat hacmi yarım milyon tondan daha fazla olan şirketin tedarikçileri arasında Bunge, Glencore, CHS, Cargill, Marubeni, Nidera, Nibulon, Soufflet Negoce, Noble, CBH Grain, Quadra Commodities, Sumitomo Corporations gibi bilinen çok uluslu şirketler bulunuyor. Alım yapılan orjinler arasında ise ağırlık olarak Rusya, Kazakistan, Ukrayna, Amerika, Avustralya, Brezilya, Arjantin, Hindistan, Pakistan, Romanya ve Avrupa menşeileri yer alıyor.