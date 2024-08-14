TMPK'nin 2024-2025 dönemi ana sponsoru LC Waikiki oldu

TMPK Başkanı Murat Aksu, LC Waikiki'nin, paralimpik sporculara gösterdiği cömert destekle onların hayallerine ulaşma yolculuğunda yanlarında yer aldıklarını belirtti.

Aksu, "Bu iş birliği sayesinde, birlikte daha fazla başarı hikayesi yazacağımıza ve paralimpik sporların ülkemizde daha fazla takdir görmesine katkı sağlayacağımıza inanıyoruz. LC Waikiki'ye bu anlamlı destekleri için içtenlikle teşekkür ediyoruz. Bu işbirliğinin, sporcularımızın azim ve kararlılıkla elde edeceği başarılara yeni kapılar açacağına ve birlikte daha büyük hedeflere ulaşacağımıza olan inancımız tamdır" ifadelerini kullandı.

Paralimpik sporcular hepimiz için ilham kaynağı

LC Waikiki e-Ticaret Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Barbaros Yiş, koleksiyonla birlikte tanıştıkları engelli bireylerin hayatında sporun ne kadar iyileştirici bir gücü olduğunu gördüklerini kaydederek, şu açıklamalarda bulundu: "Spor, toplumumuzu bir araya getiren, birlik ve beraberlik duygusunu pekiştiren en güçlü değerlerden biri. Paralimpik sporcular da başta engelli bireyler olmak üzere aslında hepimiz için bir ilham kaynağı. Ben, biz ve bizim gibi markaların paralimpik sporcularımızı her zaman desteklemesi ve gündemde tutması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu sporcular ne kadar gündemde olursa o kadar ilham olmaya devam edecekler. LC Waikiki olarak, spora ve sporcularımıza destek vermeye devam edeceğiz. Türkiye Milli Paralimpik Takımı'nın çalışmaları, çabaları, elde ettikleri başarılar hepimiz için büyük bir gurur kaynağı. Bu sponsorluk anlaşmasıyla, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda yarışacak tüm sporcularımıza başarılar diliyoruz" açıklamasında bulundu.