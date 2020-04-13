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TMSF, Dumankaya'nın 86 taşınmazını satışa çıkardı

TMSF, Dumankaya Grubu şirketlerine ait 86 taşınmazı satışa çıkardı. Taşınmazlar, 20 Nisan'a kadar teklif toplama usulü ile ayrı ayrı ihale edilecek.

TMSF, Dumankaya'nın 86 taşınmazını satışa çıkardı
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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Dumankaya Grubu şirketlerine ait 86 adet taşınmazın satışı için ihale açtığını duyurdu.

TMSF internet sitesinde yer alan duyuruda, Uniplast Plastik Yapı Elemanları, Milsan Demirçekme, Dumankaya İnşaat ve Dumankaya Otomotiv şirketlerinin mülkiyetinde bulunan  taşınmazların 09.04.2020-20.04.2020 aralığında teklif toplama usulü ile ayrı ayrı ihale edilmek sureti ile satışlarının yapılacağı belirtildi.

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