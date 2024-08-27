TMSF duyurdu: Erciyes Anadolu Holding şirketlerinin ihale süreçleri devam ediyor

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Erciyes Anadolu Holding’e bağlı şirketlerin satış ihaleleri hakkında bilgi verdi.

Açıklamada, yargılama sürecinin neticesinde müsadere kararı verilen ve mülkiyeti Hazine’ye geçen Erciyes Anadolu Holding’e bağlı şirketlerin satış ihalelerinin devam ettiği belirtildi.

TMSF, şeffaflık ilkesinin gereği olarak ihale duyurularının Resmî Gazete, kurumun internet sitesi ve Türkiye’nin en çok tiraja sahip beş gazetesinin ikisinde yayımlandığı belirtildi.

Erciyes Anadolu Holding’e bağlı şirket Bizim Menkul Değerler, Muradiye Elektrik Üretim, Gün Güneş Enerjisi, Betim Enerji, Sibelres Enerji ve RHG Enertürk Enerji'nin ihale süreçleri şöyle:

Bizim Menkul Değerler: Bizim Menkul Değerler Anonim Şirketi’nin Hazineye ait %100 oranındaki paylarının satışı için 13.08.2024 tarihinde gerçekleştirilen ihalede, ihale şartnamesi kapsamında uygun teklif sunulmamış, ihale sonlandırılmıştır.

Muradiye Elektrik Üretim: Muradiye Elektrik Üretim Anonim Şirketi’nin Hazineye ait %100 oranındaki paylarının satışı için 14.08.2024 tarihinde gerçekleştirilen ihalede, ihale şartnamesi kapsamında uygun teklif sunulmamış, ihale sonlandırılmıştır.

Gün Güneş Enerjisi: Gün Güneş Enerjisi Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin Hazineye ait %100 oranındaki paylarının satış ihalesi 16.08.2024 tarihinde gerçekleştirilmiştir. İhalede, muhammen bedelin üzerinde en yüksek teklifi veren 3 yatırımcı için Rekabet Kurumu izin süreci başlatılmıştır.

Betim Enerji: Betim Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi’nin Hazineye ait %100 oranındaki paylarının satış ihalesi 20.08.2024 tarihinde gerçekleştirilmiştir. İhalede en yüksek teklifi veren 3 yatırımcı için Rekabet Kurumu izin süreci başlatılmıştır.

Sibelres Enerji: Sibelres Elektrik Üretim Anonim Şirketi’nin Hazineye ait %100 oranındaki paylarının satış ihalesi 21.08.2024 tarihinde gerçekleştirilmiştir. İhalede en yüksek teklifi veren 3 yatırımcı için Rekabet Kurumu izin süreci başlatılmıştır.

RHG Enertürk Enerji: RHG Enertürk Enerji Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi’nin Hazineye ait %100 oranındaki paylarının satışı için 27.08.2024 tarihinde gerçekleştirilen ihalede, ihale şartnamesi kapsamında uygun teklif sunulmamış, ihale sonlandırılmıştır.