TMSF eski başkan yardımcısı Çabukel, Özersoylar’da CFO olarak göreve başladı

Özersoylar’da ekim itibarıyla CFO pozisyonunda göreve başlayan Dr. Rıdvan Çabukel; finans, muhasebe, finansal iş geliştirme ve finansal performans süreçlerinin artırılmasından sorumlu olacak.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme bölümünden mezun olduktan sonra Pace Üniversitesi (New York) Finansal Yönetim alanında MBA Yüksek Lisans ve Gazi Üniversitesi’nde İktisat Teorisi ve Finans alanında doktorasını tamamlayan Dr. Rıdvan Çabukel, aynı zamanda Finansal Risk Yönetimi (FRM) ve SPK lisanslarına sahip.

Profesyonel kariyerine Maliye Bakanlığı’nda başlayan Çabukel, 2001’de BDDK’da Risk Yönetimi ve Düzenleme Dairesi’nde görev aldı. Daha sonra 2006’da Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Sigorta ve Risk İzleme Dairesi Başkanı olarak risk yönetim sistemlerini kurdu. TMSF’deki başarılı çalışmalarından dolayı 2007’de Sigorta ve Risk İzleme, Strateji, Varlık Yönetimi, Finansman ve Tasfiye dairelerinden sorumlu Başkan Yardımcılığı görevine terfi eden Çabukel, aynı dönemde TMSF’yi temsilen Birleşik Fon Bankası, Adabank, Pamuk Factoring şirketlerinde yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi olarak görev aldı.

Uluslararası Sigortacılar Birliği (IADI) ve Avrupa Mevduat Sigortacıları Forumu’nda (EFDI) yönetim kurulu üyesi olarak TMSF’yi temsil etti. TCMB, BDDK, SPK ve Hazine Müsteşarlığı’nın dahil olduğu komitelerde ve özel çalışmalarda görev aldı. 2013-2015 tarihleri arasında Bank Of Tokyo Mitsubishi UFJ A.Ş’nin kuruluş aşamasında Risk Yönetimi Direktörü, 2015-2017 EPİAŞ İç Kontrol ve Risk Yönetimi Direktörü, 2018-2020 Yda İnşaat Finans Grup Koordinatörü olarak görev yaptı, bu süre içinde de The Word Bank Group Danışmanlık görevini yürüttü.