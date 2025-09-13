TMSF, Flash TV’yi satışa çıkardı! ihale süreci başladı: İşte fiyatı ve şartları

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Göktuğ Multimedya Yayıncılık AŞ’ye ait Flash TV Ticari ve İktisadi Bütünlüğünü satışa çıkardı.

Yapılan açıklamaya göre ihale, 17 Eylül 2025 tarihinde İstanbul’da kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanmasıyla gerçekleştirilecek.

Muhammen bedel 84 milyon TL

Satış ilanında Flash TV’nin muhammen bedeli 84 milyon TL olarak belirlendi. İhaleye katılmak isteyenlerin ise 8,4 milyon TL tutarında teminat yatırması şart koşuldu.

Satış süreci nasıl işleyecek?

İhale sürecinde kapalı zarfla verilen mali tekliflerin açılmasının ardından açık artırma aşamasına geçilecek. Katılımcılar, TMSF tarafından belirlenen şartname doğrultusunda yarışacak.

TMSF’nin satış duyurusu, Flash TV’nin geleceği açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirilirken, ihale sonuçlarının sektörde merakla beklendiği belirtiliyor.