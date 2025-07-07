TMSF, HES Kablo ve Erciyes Çelik Halat ihalesini uygun teklif gelmediği için sonlandırdı

TMSF, Hazine’ye ait HES Kablo ve Erciyes Çelik Halat paylarının satışına yönelik ihaleyi, uygun teklif gelmemesi nedeniyle iptal etti.

TMSF'den yapılan açıklamada, "22.05.2025 tarihinde Resmi Gazete ve TMSF’nin internet sitesinde satışı ilan edilen Hazineye ait yüzde 100 oranındaki HES Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi payları ile Hazine ve Boyçelik Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine ait yüzde 25 oranındaki Erciyes Çelik Halat Tel Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi paylarının satışı için 01.07.2025 tarihinde gerçekleştirilen ihalede, ihale şartnamesi kapsamında uygun teklif sunulmamış, ihale sonlandırılmıştır" denildi.

TMSF Hazine mülkiyetinde bulunan yüzde 100 oranındaki HES Kablo payları ile Boyçelik Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (%25) ve Hazine (%2,49) mülkiyetinde bulunan toplam yüzde 27,49 oranındaki Erciyes Çelik Halat paylarını, kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanması suretiyle (Erciyes Çelik Halat Tel Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin yüzde 72 oranındaki payı HES Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine aittir) satışa çıkarmıştı.