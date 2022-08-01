  1. Dünya Gazetesi
  2. Şirket Haberleri
  3. TMSF, Hobim Arşivleme’deki paylarını satıyor
Takip Et

TMSF, Hobim Arşivleme’deki paylarını satıyor

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Hobim Arşivleme ve Basım Hizmetleri’ndeki paylarını 120 milyon lira muhammen bedel ile satışa çıkardı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Hobim Arşivleme ve Basım Hizmetleri’ndeki yüzde 100 oranındaki paylarını satışa çıkardı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, 10 TL nominal değerli 2 milyon 240 bin adet Hobim Arşivleme ve Basım Hizmetleri AŞ paylarının satışı ihalesi için öngörülen muhammen bedel 120 milyon TL olarak belirlendi. İhale 12 Eylül'de yapılacak.