TMSF, Hobim Arşivleme’deki paylarını satıyor
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Hobim Arşivleme ve Basım Hizmetleri’ndeki paylarını 120 milyon lira muhammen bedel ile satışa çıkardı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Hobim Arşivleme ve Basım Hizmetleri’ndeki yüzde 100 oranındaki paylarını satışa çıkardı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, 10 TL nominal değerli 2 milyon 240 bin adet Hobim Arşivleme ve Basım Hizmetleri AŞ paylarının satışı ihalesi için öngörülen muhammen bedel 120 milyon TL olarak belirlendi. İhale 12 Eylül'de yapılacak.