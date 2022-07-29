TMSF, İnterdepo Bayraklı Gayrimenkul'ü satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), İnterdepo Uluslararası Özel Antrepo İşletmeciliği AŞ'ye ait amme borcundan dolayı haczedilen İnterdepo Bayraklı Gayrimenkulü Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardı.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, muhammen bedeli 100 milyon TL olarak belirlenen işletmenin ihalesi 23 Ağustos'ta yapılacak.

İnterdepo Bayraklı Gayrimenkulü Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, İzmir Bayraklı'da kargir depo ve idare binası ve arsası niteliğindeki 3 bin 597 metrekare alanlı gayrimenkulün 1815/2400 oranındaki hissesi ile İnterdepo Uluslararası Özel Antrepo İşletmeciliği AŞ ile kiracısı arasında imzalanan kira sözleşmesinden oluşuyor.