TMSF, Kanton Metal'i satışa çıkardı

27 Temmuz 2018

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Çerkezköy'de bulunan ve hisselerinin tamamı Müflis Asya Katılım Bankası A.Ş.'ye ait olan Kanton Metal Sanayi ve Ticaret'i bir kez daha satışa çıkardı.

Fon, Kanton Metal için geçen yılın mayıs ayında da satışa çıkmıştı.

TMSF'nin konu ile ilgili ilanına göre, ödenmiş sermayesi 160,1 milyon TL olan Kanton Metal'in ortaklık yapısında mevcut olan hisselerin tamamının muhammen bedel toplamı 67,5 milyon TL olarak belirlendi.

İhale, 14.08.2018 günü saat 10:00'da gerçekleştirilecek. İhale, kapalı zarfla verilen tekliflerin en yüksek tutarda olanı ile başlayacak olup, katılımcı sayısına bağlı olarak açık artırma ya da pazarlık usulüyle devam edecek.