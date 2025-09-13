TMSF, Üniversal Kimya ve Üniversal Gözlük için satış ihalesi başlattı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), iki ticari ve iktisadi bütünlüğün satışına karar verdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, “Üniversal Kimya Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” ile “Üniversal Gözlük Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” ihale yoluyla satışa çıkarılacak.

TMSF’nin satışa çıkardığı ticari bütünlükler, ihale sürecinin tamamlanmasıyla birlikte yeni yatırımcılara devredilecek.

Muhammen bedel ve teminat

İki bütünlüğün toplam muhammen bedeli 209,1 milyon TL olarak belirlendi. İhaleye katılacakların sunması gereken geçici teminat tutarı ise 20,91 milyon TL olacak.

İhale tarihi ve usulü

Teklif verme süresi: En geç 14 Ekim 2025 saat 16.00’ya kadar

İhale tarihi: 15 Ekim 2025 saat 14.00

Usul: Kapalı zarfla verilen mali tekliflerin açılmasıyla başlayacak, ardından açık artırma aşamasına geçilecek

Kapalı zarfların açılmasının ardından açık artırmaya katılmaya hak kazananlar belirlenecek ve süreç açık artırma yöntemiyle devam edecek.