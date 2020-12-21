TMSF, Verimli Plastik’i 12.7 milyon liraya satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Kayyım olarak atandığı Verimli Plastik Ticari ve İktisadi Bütünlüğünü satışa çıkardı.

Muhammen bedelin 12 milyon 740 bin lira olarak belirlendiği ihalede teklifler, 1 Şubat 2021’e kadar teslim edilecek. İhale ise 2 Şubat 2021’de İstanbul Esenler’deki TMSF binasında gerçekleştirilecek.

FETÖ terör örgütü kapsamında bulunduğu veya MGK tarafından devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara, aidiyeti, iltisaki veya irtibatı olan gerçek ve tüzel kişiler ihaleye katılamayacaklar.

İhale kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanmasıyla gerçekleştirilecek.