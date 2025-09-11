Google Haberler

TMSF’den Can Holding açıklaması

Can Holding’e yönelik soruşturma kapsamında 121 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. TMSF yaptığı açıklamada, “Temel amacımız şirket çalışanlarının ve üçüncü tarafların haklarının korunması, işleyişin aksamadan sürdürülmesidir” ifadelerini kullandı.

İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında mahkeme kararıyla Can Holding’e bağlı 121 şirkete TMSF kayyum olarak atandı.

TMSF’den resmi açıklama

TMSF, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bu dönemde TMSF’nin temel amacı, şirket çalışanlarının ve üçüncü tarafların haklarının korunması ile tüm işleyişin aksamadan sürdürülmesidir. Bu amaçla şirket yöneticileriyle de görüşmeler yapılmıştır. Sorumluluğumuz altındaki tüm şirketler, mevzuatın gerektirdiği şekilde basiretli tacir anlayışıyla idare edilerek istikrar ve güven ortamı muhafaza edilecektir.”

Eğitim kurumları için özel vurgu

TMSF, Can Grubu bünyesindeki eğitim kurumlarının (Bilgi Üniversitesi, Doğa Koleji) kamu sorumluluğu bilinciyle yönetileceğini belirterek, “Eğitim faaliyetleri kesintiye uğramadan devam edecek, öğrencilerin eğitimi güven içinde sürdürülecektir” ifadelerini kullandı.

