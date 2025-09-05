TMSF'den dev ihale: 390 şubeli Maydonoz Döner satışa çıkıyor: İhale tarihi belli oldu! İşte muhammen bedel ve şartlar

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyum olarak atandığı Maydonoz Döner Grubu Ticari ve İktisadi Bütünlüğü’nü satışa çıkardı.

2,8 milyar TL muhammen bedel

Satış ilanına göre Maydonoz Döner’in muhammen bedeli 2 milyar 801 milyon TL olarak belirlendi.

İhale, 15 Ekim 2025 saat 11.00’de TMSF’nin İstanbul Esentepe’deki merkez binasında yapılacak. İhaleye katılım için başvurular 14 Ekim 2025 saat 16.00’ya kadar yapılabilecek.

İhaleye katılmak isteyenlerden 280 milyon 100 bin TL teminat yatırmaları isteniyor. Teminat nakit, banka teminat mektubu ya da devlet tahvilleriyle karşılanabilecek.

İhale süreci

* Belgeler, şartnamede belirtilen şekilde hazırlanarak 1 asıl ve 1 kopya olmak üzere kapalı zarfta teslim edilecek.

* Teslimler en geç 14 Ekim 2025 saat 16.00’ya kadar Satış Komisyonu’na yapılacak.

* İhale, 15 Ekim 2025 saat 11.00’de TMSF’nin Esentepe/İstanbul’daki merkez binasında düzenlenecek.

* Süreç kapalı zarfların açılmasıyla başlayacak, ardından açık artırma aşamasına geçilecek.

Satışa ilişkin tüm detaylar TMSF’nin resmi internet sitesindeki Satış İlanları bölümünde yer alıyor.

Kayyum sonrası büyüme hamleleri

TMSF’nin 21 Şubat 2025’te kayyum olarak görevlendirilmesinin ardından Maydonoz Döner kontrollü büyüme stratejisi izlemeye başladı.

Şubat ayından bu yana 27 yeni şube açan şirket, yılın ikinci yarısında 400 şubeye ulaşmayı hedefliyor.

Maydonoz Döner, bugün Türkiye’nin yanı sıra Almanya, Gürcistan, Azerbaycan ve Hollanda ile birlikte 5 ülkede faaliyet gösteriyor.

Soruşturma ve gözaltılar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, şirketin bazı eski yöneticilerinin hesaplarından FETÖ iltisaklı kişilere para transferi yapıldığı tespit edilmişti.

MASAK raporlarına göre, 74 şube incelendi ve 29 şubede ortaklık bilgisi bulunmayan kişilerin gayri resmi olarak istihdam edildiği belirlendi.

Bu kapsamda İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda 60 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.