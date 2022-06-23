TMSF’den halı ipliği fabrikası satışı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Naksan Plastik ve Royal Halı’nın mülkiyetinde bulunan ve halı ipliği üretilen ‘BCF1’ adlı tesisi ihale ile satıyor.

Gaziantep 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde toplam 28 bin metrekare büyüklüğündeki 3 parselde üretime devam eden fabrikanın bina ve arsası ile fabrikada yer alan makine, ekipman, demirbaşlar ve sözleşmeleri bir paket olarak 120 milyon 500 bin lira muhammen bedelle satışa çıkarıldı.

Uluslararası kalite standartlarına uygun olarak 156 personelle faaliyetlerini sürdüren tesis, yıllık 18 bin ton üretim kapasitesine sahip bulunuyor. Yaklaşık 30 ülkeye ihracat yapılan tesisin 2022 yılı sonunda toplam cirosunun yüzde 45’inin ihracat gelirlerinden elde edilmesi bekleniyor.

“Ticari iktisadi bütünlük” yöntemiyle satılacak

TMSF, Bankacılık Kanunu’nun kendisine verdiği yetkiye dayanarak ‘BCF1’ adlı tesisi “ticari iktisadi bütünlük” oluşturarak satışa çıkardı. Kurum 2005 yılından beri yüzlerce ihaleyi bu şekilde gerçekleştirdi ve yatırımcılar bugüne kadar hiçbir sorunla karşılaşmadı.

Kısaca “TİB satışı” olarak adlandırılan bu yöntem sayesinde, şirketlerin hisseleri değil kıymetli varlıkları paket olarak satılıyor ve ihaleyi kazanan yatırımcı, geçmiş dönemden kaynaklanabilecek borçlardan sorumlu tutulamıyor.

TMSF’nin İstanbul Esentepe’deki binasında 28 Haziran'da saat 14:30’da yapılacak ihaleye en son teklifler 27 Haziran'a kadar verilebilecek.