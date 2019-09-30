TOBB ve Vodafone, Adana'da KOBİ'lerle buluştu

30 Eylül 2019

Vodafone Türkiye ve Akbank ana sponsorluğunda, "KOBİ'ler İçin Dijital Dönüşüm" temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte, işletmelerin dijital skorlarını artırmalarının yolları, tasarruf sağlayabilecekleri teknolojiler ve verimlilik konuları ele alındı.

30 Eylül 2019 - Türkiye Teknoloji Buluşmaları'nın bu yılki altıncı etkinliği, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) himayesinde, Adana Sanayi Odası, Adana Ticaret Odası ve Adana Ticaret Borsası ev sahipliğinde, Vodafone Türkiye ve Akbank ana sponsorluğunda Adana'da düzenlendi. Adana HiltonSA Oteli'nde 1.500'ü aşkın dinleyici ve 28'i aşkın firmanın katılımıyla gerçekleştirilen buluşmanın teması "KOBİ'ler İçin Dijital Dönüşüm" oldu. Bu yıl Trabzon, Antalya, Gaziantep, Balıkesir ve Eskişehir'in ardından Adana'da düzenlenen organizasyonda, alanında uzman 24'ü aşkın konuşmacı, KOBİ'lerin dünyada dijitalleşmeyle birlikte yaşanan hızlı dönüşüme nasıl ayak uydurabileceğini tartıştı.

Türkiye Teknoloji Buluşmaları öncesinde Vodafone Business Dijitalleşme Tırı Açılış Töreni de gerçekleştirildi. Vodafone'un işletmelere yönelik sunduğu en yeni dijital teknoloji çözümlerini tanıtmak üzere Türkiye'yi dolaşacak olan Vodafone Dijitalleşme Tırı, #dijitalleşmeyolunda toplam 12 şehri gezecek. Turuna Adana'dan başlayan tır, daha sonra sırasıyla Mersin, Gaziantep, Diyarbakır, Trabzon, Kayseri, Antalya, İzmir, Ankara, Bursa, Kocaeli ve İstanbul'a gidecek. Vodafone Dijitalleşme Tırı ile yaklaşık 3 ayda 10 bini aşkın kişiye ulaşılması hedefleniyor.

Sektör liderleri buluştu

Şirketlerin teknolojiyle gelişmesi ve büyümesi konusunda fikir ve bilgi alışverişinin yapıldığı Türkiye Teknoloji Buluşmaları'nın açılış konuşmalarını, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, TOBB E-Ticaret Sektör Meclisi Başkan Yardımcısı Merter Özdemir ve Vodafone Türkiye KOBİ Satış Direktörü Yusuf Aysal gerçekleştirdi.

"KOBİ'ler dijitalleşmenin bilincinde olmalı"

Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, şunları söyledi:

"Dünya hızla değişiyor. Hızlı gelişen teknoloji sayesinde hayatımıza her gün bir yenilik giriyor. Türkiye'de yaklaşık 3 milyon işletme faaliyet gösteriyor. Bunların yüzde 99'u KOBİ'lerden oluşuyor. Türkiye'nin belkemiği KOBİ'ler dijital değişime ayak uydurmada geri kalıyor. KOBİ'ler yolculukları sırasında dijitalleşmenin kendilerine neler katacağının bilincinde olmalı. Biz bunu çok önemsiyoruz. Bu kapsamda bu toplantıya ev sahipliği yapmaktan onur duyuyoruz."

"Adana'nın dijital skoru 69"

Türkiye ekonomisinin can damarını oluşturan KOBİ'lerin hemen her işleyişin sil baştan yazıldığı geleceğe hazırlıklı olmak için acil adımlar atması gerektiğine dikkat çeken Vodafone Türkiye KOBİ Satış Direktörü Yusuf Aysal ise şöyle konuştu:

"Vodafone olarak, TOBB işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz ‘KOBİ'ler İçin Dijital Dönüşüm Hareketi' projesi kapsamında Anadolu'da KOBİ'lerin ve şehirlerin dijital skorlarını hesaplıyor, dijitalleşme seviyelerini belirliyoruz. Düzenlediğimiz eğitimlerle de işletmelerimize geleceğin kodları hakkında bilgi veriyoruz. TOBB liderliğinde gerçekleştirdiğimiz Teknoloji Buluşmaları'nda ve Dijital Yolculuk eğitimlerinde KOBİ'lere danışmanlık ve mentorluk desteği sağlıyor; ülkemizin şehir şehir, sektör sektör dijital karnesini çıkarıyoruz. Son olarak, Adana'da faaliyet gösteren şirketlerle yaptığımız ölçümlere göre, şehrin dijital skorunu 69 olarak belirledik. Bu buluşmalarda dijital skorunu hesaplatan firmalara, çıkan sonuçlarına göre ihtiyaçlarına özel çözümler sunuyor, daha fazla tasarruf sağlayabilmeleri, operasyonel verimliliklerini artırabilmeleri noktasında yol gösterici anlık raporlar iletiyoruz. ‘'

Aysal, konuşmasında KOBİ'leri Vodafone Dijitalleşme Tırı'na da davet ederek, "İstanbul'da bulunan teknoloji üssümüz İTÜ Vodafone Future Lab'de sunduğumuz dijital teknoloji çözümlerini diğer illerimizdeki işletmelerle de buluşturmak amacıyla Vodafone Dijitalleşme Tırı ile Türkiye turuna çıktık. Turumuza Adana'dan başlıyoruz. Tırımız Adana'da 3 gün kalacak. Adana'da ikinci durağımız Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi olacak. Vodafone Dijitalleşme Tırı'nda, Red Kontrol'den Dijital Tarım İstasyonu'na 20 farklı dijital çözüm sergiliyoruz ve ziyaretçilerimize ihtiyaçlarına en uygun çözümlere ulaşmada yardımcı oluyoruz" dedi.

Başarılı KOBİ örnekleri paylaşıldı

Açılış konuşmalarının hemen ardından EBRD Türkiye Başkan Vekili Barış Dinçer ve UNDP Türkiye Mukim Temsilci Vekili Claudio Tomasi, şirketlerin büyümesine teknolojinin katkısı ile ilgili değerlendirmelerini paylaştıkları kısa birer sunum yaptı.

Sunumları takiben etkinliğin ilk paneli gerçekleştirildi. Vodafone Türkiye KOBİ Satış Direktörü Yusuf Aysal'ın moderatörlüğünde, "Başarılı KOBİ Örnekleri" başlığıyla yapılan panelde, Ayris Tarım Genel Müdürü Ali Hacıoğlu, Sasu Su ve Tarım Ürünleri Şirket Ortağı Kerem Yamanyılmaz ve Teknofist Elektronik Şirket Ortağı Semih Gizer, kendi sektörlerinden örnekler vererek işletmelerin dijitalleşmeyle elde edebilecekleri fırsatları değerlendirdi.

Etkinliğin ikinci panelinde, "Fintech'ler KOBİ'lerde Dijital Dönüşümün Neresinde?" konusu masaya yatırıldı. Panelistler Akbank KOBİ Ürün Müdürü Turgut Çatalkaya, Paraşüt Pazarlama Direktörü Bora Şahan ve Kolay İK Kurucu Ortağı Çağlar Yalı, KOBİ'lerin dijitalleşmesinde fintech'lerin rolünü tartıştı. Trendyol.com Kategori Grup Direktörü Çağrı Cebe'nin "e-ticarette pazar yeri" konulu bir konuşma yaptığı etkinlikte, Vodafone Türkiye tarafından anlık ve etkileşimli olarak Adanalı KOBİ'lerin dijital skor ölçümleri de yapıldı.

Etkinliğin öğleden sonraki bölümünde yeni medya stratejisti Elif Dağdeviren bir sunum gerçekleştirirken, günün üçüncü ve son panelinde "E-ticarette Ödeme Sistemleri" konusu ele alındı. TOBB E-Ticaret Sektör Meclisi Başkan Yardımcısı Merter Özdemir'in moderatörlüğünde yapılan panele, iPara Satış Direktörü Özgür Gerçek ve Oplog İş Geliştirme Uzmanı Gizem Aygün katıldı. Panelistler, e-ticarette ödeme uygulama ve süreçlerini değerlendirdi.

İdeasoft CEO'su Seyhun Özkara, Tek Kılavuz İş Geliştirme Yöneticisi Arda Suvay, sahibinden.com Pazarlama Uzmanı Vahap Yaramış, Entegra Pazarlama ve Satış Yöneticisi Birkan Tüzer ve Goodjob Marka Mühendisi ve Danışman Ömürden Sezgin'in sunumlarıyla devam eden etkinlik, TOBB E-Ticaret Sektör Meclisi Başkan Yardımcısı Merter Özdemir'in konuşmasıyla sona erdi.

Vodafone Türkiye hakkında

Dünyanın en büyük telekomünikasyon şirketlerinden biri olan Vodafone Grubu'nun bünyesinde yer alan Vodafone Türkiye, "dijitalleşmenin öncü operatörü" olma vizyonu doğrultusunda, birey ve kurumlara sabit, mobil ve içerik hizmetleri dahil tüm telekomünikasyon teknolojilerini tek çatıda sunmaktadır. Türkiye'nin en büyük uluslararası doğrudan yatırımcılarından olan Vodafone Türkiye'nin bugüne kadar toplam yatırımları 21 milyar TL'yi aşmıştır. Vodafone Türkiye, 30 Haziran 2019 itibariyle 23,7 milyon mobil müşteriye ve 919 bin sabit genişbant müşterisine hizmet vermektedir. Ayrıntılı bilgi için www.vodafone.com.tr adresi ziyaret edilebilir.