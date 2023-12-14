TOBi'ye yeni teknolojik yetenekler eklendi

Bu sayede TOBi, bağlantı kalitesini iyileştirme yönünde talepleri olan müşterileri hızlı bir şekilde yönlendirip, yapay zekâ bazlı müşteri deneyim platformuyla birleştirerek daha hızlı çözümler oluşturuyor. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Levent Gemici, “Müşterilerimize en iyi uçtan uca dijital deneyimi sunma vizyonumuzda kritik bir rol üstlenen dijital kahramanımız TOBi’yi yeni teknolojik yeteneklerle donattık.

Yeni veri kaynaklarından destek alan TOBi, müşterilerimizin şebeke deneyimiyle ilgili ihtiyaçlarını gerçek zamanlı tespit ederek ihtiyaç halinde onlara destek oluyor. Bu yeni gelişmeyle, TOBi’nin bağlantı kalitesini iyileştirmeye yönelik müşteriyi çözümle buluşturma oranı 1,5 katına çıktı. TOBi’yi yeni özelliklerle geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Aylık sohbet sayısı 43 milyon

TOBi, Vodafone müşterileri tarafından en çok bilinen ve kullanılan dijital asistanlar arasında ilk sırada yer alıyor. Halihazırda 1000'e yakın farklı işlem yapabilen TOBi’nin aylık tekil kullanıcı sayısı 10 milyona, aylık sohbet sayısı ise 43 milyona yaklaştı.