TÖDEB yeni başkanını seçti

Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği’nin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında belirlenen yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin ilk toplantısında, Birliğin yeni yönetim kurulu başkanı ve başkan vekilinin seçimi gerçekleşti.

Genel Kurul’da seçilen yeni Yönetim Kurulu ilk toplantısında, Yönetim Kurulu Başkanlığına Ufuk Bilgetekin’i, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine ise Serhat Dolaz’ı seçti.

2022-2024 Dönemi TÖDEB Yönetim Kurulu Üyeleri listesi şöyle:

Ufuk Bilgetekin, TÖDEB Yönetim Kurulu Başkanı

Vizyon Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ

Serhat Dolaz, Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ

Yönetim Kurulu

Aypara Ödeme Kuruluşu AŞ

Ödeal Ödeme Kuruluşu AŞ

İyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ

Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ

Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ

Vizyon Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ

Paytr Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu AŞ

Elekse Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşu AŞ

Sender Ödeme Hizmetleri AŞ

Belbim Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ

Aköde Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ

DgPara Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu AŞ

Ozan Elektronik Para AŞ

Denetleme Kurulu

Moka Ödeme ve Elektronik Para AŞ

Octet Express Ödeme Kuruluşu AŞ

Trend Ödeme Kuruluşu AŞ

Disiplin Komitesi

Ria Turkey Ödeme Kuruluşu AŞ

TURK Elektronik Para AŞ

Nomu Pay Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ