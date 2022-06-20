TÖDEB yeni başkanını seçti
TÖDEB’in yeni Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Bilgetekin oldu.
Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği’nin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında belirlenen yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin ilk toplantısında, Birliğin yeni yönetim kurulu başkanı ve başkan vekilinin seçimi gerçekleşti.
Genel Kurul’da seçilen yeni Yönetim Kurulu ilk toplantısında, Yönetim Kurulu Başkanlığına Ufuk Bilgetekin’i, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine ise Serhat Dolaz’ı seçti.
2022-2024 Dönemi TÖDEB Yönetim Kurulu Üyeleri listesi şöyle:
Ufuk Bilgetekin, TÖDEB Yönetim Kurulu Başkanı
Vizyon Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ
Serhat Dolaz, Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ
Yönetim Kurulu
Aypara Ödeme Kuruluşu AŞ
Ödeal Ödeme Kuruluşu AŞ
İyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ
Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ
Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ
Vizyon Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ
Paytr Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu AŞ
Elekse Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşu AŞ
Sender Ödeme Hizmetleri AŞ
Belbim Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ
Aköde Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ
DgPara Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu AŞ
Ozan Elektronik Para AŞ
Denetleme Kurulu
Moka Ödeme ve Elektronik Para AŞ
Octet Express Ödeme Kuruluşu AŞ
Trend Ödeme Kuruluşu AŞ
Disiplin Komitesi
Ria Turkey Ödeme Kuruluşu AŞ
TURK Elektronik Para AŞ
Nomu Pay Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ