Tofaş, 2 milyonuncu Doblo’yu üretti

28 Eylül 2019

Hafif ticari araç pazarında "segmentinin yaratıcısı" Fiat Doblo’nun 2 milyonuncusu, Tofaş Fabrikası’ndaki üretim bantlarından indirildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, şöyle konuştu:

"Tofaş, uluslararası pazarlara sunduğu araçlarla, ülkemizi küresel ölçekte başarıyla temsil ediyor. Hafif ticari araç segmentindeki kilit oyuncumuz Doblo, Tofaş için büyük bir gurur kaynağı ve Türkiye otomotiv tarihinin önemli bir kilometre taşı. 2000 yılından bu yana fabrikamızda üretilmekte olan Doblo, Türkiye’nin küresel ticari araç üretim üssü olmasında önemli rol üstlendi ve 19 yıldır aralıksız ülke ihracatımıza katkı sağlamaya devam ediyor."

Dünya pazarlarına ihraç edilmek hedefiyle 2000 yılında Türkiye’de üretilmeye başlanan Fiat Doblo, önemli bir üretim eşiğini aştı ve üretim yolculuğunda 2 milyon rakamına erişti.

Tofaş’ın 50 yılı aşan tarihinde, önemli ürün projelerini hayata geçirdiğine ve geçtiğimiz günlerde 6 milyonuncu aracı ürettiğine dikkat çeken Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, "Tofaş’ın Ar-Ge ve ‘Dünya Klasında Üretim’ standartlarındaki yetkinliklerinin önemli bir göstergesi olan Doblo, 19 yıldır Türkiye’de büyük ilgi görürken, dünyanın pek çok ülkesinde de kullanıcıların tercihi oldu. Segmentinin yaratıcısı olmasının haricinde; fikri ve sınai hakları da Tofaş’a ait olan Doblo’nun mevcut neslinin geliştirilmesinde Tofaş çalışanları önemli sorumluluklar aldılar. Doblo projesindeki deneyimlerimizin şirketimizin yeni projeleri fabrikamıza çekilebilmesinde önemli etkisi oldu" dedi.

Eroldu, "Üretimi 2 milyon adedi geçen Fiat Doblo’nun yaklaşık 1,5 milyon adetini ihraç etme gururunu da yaşıyoruz. ABD’den Avrupa’ya, dünyanın pek çok farklı ülkesinde güvenle kullanılmakta ve 4 nesildir tüketicilerin beğenisini kazanmaya devam ediyor" diye konuştu.

Fiat Doblo Hakkında

Doblo’nun üretimine, Fiat’ın dünyada ilk kez bir modelinin üretimini İtalya dışında tek bir ülkede gerçekleştirmesi kararıyla, 2000 yılının Eylül ayında Tofaş’ta başlandı. İlk yılında 100 bin adetle rekora imza atan Fiat Doblo’nun üretiminin yüzde 90’lık kısmı 43 ülkeye ihraç edildi. 2001’de tüm Avrupa ülkelerine gönderilen Doblo, o dönemde Tofaş’ın toplam ihracatının yüzde 83’ünü oluşturdu. Doblo, lansmanının hemen ardından 2001 ve 2002 yıllarında ihracat şampiyonu oldu. 2006 yılında Doblo’nun ikinci neslinin üretimine başlandı. Doblo, aynı yıl, Avrupa’da "Yılın Ticari Aracı" ödülünü kazandı. Doblo’nun bir sonraki nesli de 2011 yılında yeniden Avrupa’da ‘Yılın Ticari Aracı’ seçildi. 2014 yılında, Tofaş’ın, Kuzey Amerika ve Kanada pazarlarına uygun olarak geliştirdiği Doblo’nun ihracatına başlandı. Fiat Doblo, Amerika’da "Ram" markası altında "ProMaster City" ismiyle satışa sunuldu. Tofaş’ta üretilerek Kuzey Amerika’ya Ram Promaster City ismiyle ihraç edilen Fiat Doblo, 2015 yılında Green Car Journal tarafından "Yılın En Yeşil Ticari Aracı" seçildi. Bugüne kadar Doblo’nun 4 nesli dünya pazarlarına sunuldu. 2 milyon adet üretildi, bu araçların 1,5 milyon adedi, dünyanın 80’den fazla ülkesine ihraç edildi.