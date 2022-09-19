TOFAŞ ailesi Bursa’da buluştu

DÜNYA (BURSA) - TOFAŞ’ın tüm çalışanlarını ve ailelerini bir araya getiren “TOFAŞ Günü” etkinliği, Bursa’daki TOFAŞ Fabrikası’nda gerçekleştirildi. Çalışanlar ve ailelerine özel düzenlenen, 18 bin davetlinin yer aldığı TOFAŞ Günü’nde katılımcılar, aileleriyle birlikte fabrikayı gezdi, farklı etkinliklere katılarak keyifli bir gün geçirdi. TOFAŞ’lılar, gün boyu süren etkinliklerin devamında Simge Sağın’ın ardından sahne alan Sertab Erener ile geç saatlere kadar eğlendi.

‘Dört yıldır lideriz’

Etkinlik sırasında bir konuşma yapan TOFAŞ CEO’su Cengiz Eroldu, “Dört yıldır otomotiv toplam pazarının lideriyiz, fabrikamızda üretilen Egea Ailesi, tam altı yıldır Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobili olmayı sürdürüyor. TOFAŞ, Stellantis’in de en iyi fabrika ve Ar-Ge merkezlerinden biri. Bu güçlü pozisyonumuzun arkasında nitelikli çalışanlarımız yer alıyor. Ülkemize olan inançla ve umutla çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz” dedi.