Tofaş Ar-Ge Merkezi çeyrek asrı devirdi

27 Ekim 2019

Tofaş'ın Ar-Ge Merkezi, kuruluşunun ardından çeyrek asrı geride bıraktı.

Tofaş'tan yapılan açıklamaya göre, çalışmalarına 25 yıl önce başlayan Tofaş Ar Ge Merkezi, bilgi birikimi, yetkinlikleri, bünyesindeki laboratuvarların yüksek teknolojisi ve çeşitliliğiyle bugün Türkiye'nin önde gelen Ar-Ge merkezleri arasında yer alıyor.

Tofaş Ar-Ge, aynı zamanda Fiat Chrysler Automobiles’in (FCA) Avrupa ve Orta Doğu bölgesinde hizmet veren İtalya dışındaki tek Ar-Ge merkezi olmasıyla da öne çıkıyor. Türkiye otomotiv sanayisinin gelişimine önemli katkı sağlayan Tofaş Ar-Ge, stratejik hedefleri doğrultusunda ürün geliştirme ve üretim teknolojileri alanında yetkinlik kazanımını, araştırma projeleriyle de destekliyor.

Tofaş Ar-Ge, TÜBİTAK ve Avrupa Birliği destekli olarak yürütülen pek çok araştırma projesinde, FCA Araştırma Merkezi ve yabancı tasarım merkezlerinin yanı sıra çeşitli üniversitelerle de iş birliği geliştiriyor. Ürün mühendisliği kapsamında bir aracı tümüyle tasarlamak için gerekli yetkinliklere sahip olan merkez, Tofaş'ın dünya pazarlarına sunduğu ürünlerin geliştirme süreçlerinde önemli bir rol üstleniyor.

"Doblo ve Fiorino modelleri kendi segmentlerinin yaratıcısı oldular"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tofaş Üst Yöneticisi (CEO) Cengiz Eroldu, Tofaş Ar-Ge'nin, 1994 yılında üretimdeki modellere problem çözme desteği verme ve ürün projelerini devreye alma amacıyla kurulduğunu, ilerleyen zamanda yetkinliklerini geliştirerek üründe değişiklik yapma, ürün tasarımı ve ürün geliştirme aşamasında prototipleme çalışmalarıyla yetkinliğini ilerlettiğini vurguladı.

Tofaş Ar-Ge’nin kurulmasını takip eden yılların, aynı zamanda Tempra modeliyle Türkiye'nin ilk büyük ölçekli ihracat hamlesini gerçekleştirdiği dönem olduğunu aktaran Eroldu, "Bu dönemdeki çalışmalar, Türk otomotiv sanayisinin Avrupa pazarlarına yönelik üretim yetkinliğinin ispatı olurken, bir yandan da ülkemizin otomotivde üretim üssü haline gelmesinde önemli bir rol oynadı. Tofaş Ar-Ge'nin ürün geliştirme sürecinde rol aldığı Doblo ve Fiorino modelleri kendi segmentlerinin yaratıcısı oldular ve küresel ölçekte başarılarını ispat ederek Van of The Year 'Avrupa’da Yılın Ticari Aracı' ödülü dahil olmak üzere pek çok ödüle layık görüldüler. Tofaş Ar-Ge'nin ürün geliştirme süreçlerindeki rolü kademeli olarak artarak devam etti." ifadelerini kullandı.

"Tofaş Ar-Ge, Egea projesinde sorumluluklarını arttırdı"

Eroldu, Tofaş'ın 2010'lu yıllarda FCA ile birlikte dünya pazarları için araç geliştirmeye odaklandığını da belirterek, şunları kaydetti:

"2014'te Kuzey Amerika ve Kanada pazarları için 360 milyon dolarlık yatırımla Doblo Amerika projesi, Tofaş için yeni bir evrenin başlangıcı oldu. Tofaş Ar-Ge, Egea projesinde ise sorumluluklarını arttırdı. 1 milyar dolar yatırımla hayata geçen model ailesinin ürün geliştirme sürecine liderlik etti. Ar-Ge faaliyetinin yüzde 70'i aşan mühendislik çalışmaları Tofaş ve Türkiye'deki değer zincirimiz tarafından gerçekleştirildi. Bu katkı düzeyi Türkiye otomotiv tarihi için bir ilki oluşturdu. Egea'yı ön plana çıkartan özelliklerden bir diğeri de otomobilin Türkiye'deki müşterilerin talepleri göz önünde tutularak Tofaş tarafından şekillendirilmesi oldu.

Egea, bu nedenle yalnızca Türkiye’de pazara sunulduğundan beri 3 yıldır, sadece en çok satan model olmakla kalmadı, performans ve konfordan vazgeçmeden ekonomik ulaşım çözümleri arayan kullanıcılar için fiyat/fayda dengesi açısından çok başarılı bir ürün olarak dünya pazarlarında yerini aldı. Türkiye’de en çok tercih edilen model olan Egea, 2016 yılında AutoBest 'Avrupa’da Yılın Otomobili' seçildi. Tofaş’ta geliştirilen bedan modelinin platformunun başarısı, hatchback ve station wagon karoserli modellerin doğuşunu da beraberinde getirdi."

"Son 15 yılda 1,6 milyar euro Ar-Ge harcaması yaptık"

Tofaş Ar-Ge'nin, faaliyetlerini, 18 bin metrekarelik laboratuvar ve ofis alanında 700 çalışanla sürdürdüğünü bildiren Cengiz Eroldu, Tofaş olarak son 15 yılda 1,6 milyar euro Ar-Ge harcaması yaptıklarını aktardı.

Gerek Türkiye'de gerekse küresel ölçekte başarısını ispat eden Doblo, Fiorino ve Egea modellerinde "Tofaş Ar-Ge" imzası olduğunu vurgulayan Eroldu, "Son 10 yıldır yıllık ciromuzun yaklaşık yüzde 3’ünü Ar-Ge harcamalarına ayırıyoruz. Tofaş, bu dönem zarfında birçok kez Avrupa’da en çok Ar-Ge harcaması yapan ilk bin şirket arasında yer aldı. Tofaş, bakanlık tarafından iki kez ülkemizin 'Otomotiv Sektöründe En Başarılı Ar-Ge Merkezi' seçildi. Ar-Ge'mizin 25'inci kuruluş yıl dönümünü kutladığımız bu yıl, Ar-Ge harcamalarımızın yanı sıra 10 milyon euroluk Ar-Ge test ekipman yatırımı gerçekleştirdik. Ulaştığımız yetkinlik seviyesinde, Ar-Ge ihracatı da yapıyoruz. FCA’nın yurt dışındaki ürün geliştirme çalışmalarında da Ar-Ge mühendislerimiz görev alıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Eroldu, Tofaş'ın Türkiye otomotiv sanayinde bir teknoloji üssü olduğunu belirterek, "Teknoloji, dijitalleşme ve iklim değişikliği sonucu regülasyonlardaki değişim ve ekonomik dengelerin yeniden şekillenmesi gibi unsurlar, sadece iş yapış şekillerimizi değil, yaşam tarzını, dolayısıyla müşteri beklentilerini de değiştiriyor. Bugün FCA’nın küresel ürün geliştirme ortağı, önemli Ar-Ge merkezlerinden biri olarak faaliyet gösteriyoruz. Çalışmalarımızı bu yönde şekillendiriyoruz. Araç hafifletme, elektrifikasyon gibi yetkinliklerimizi artırmaya yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Bu alandaki çalışmalarımız her zaman daha iyisine ulaşmak için devam edecek." ifadelerini kullandı.