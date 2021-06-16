Tofaş çalışanları iş yerlerinde aşılanacak

Tofaş, yaklaşık 7 bin çalışanına yönelik aşılama uygulamasını devreye aldı. Şirketten yapılan açıklamaya göre Tofaş, Bursa İl Sağlık Müdürlüğü ile gerçekleştirdiği iş birliği çerçevesinde, bugünden itibaren koronavirüse karşı aşılanmamış olan tüm personelin birinci ve ikinci doz aşıları, Bursa'daki fabrikasında görevli sağlık personelleri tarafından gerçekleştirecek.

Tofaş çalışanlarına özel aşılama işlemi, E-Nabız uygulaması üzerinden randevu almaya gerek kalmadan Tofaş Akademi Binası'nda kurulacak olan altı adet sağlık odasında yapılacak. Kurulan sağlık merkezinde, ambulans ve acil durum dahil tüm tedbirler alınacak. Çalışanlar daha önce E-Nabız randevusu almışlarsa, iptalini gerçekleştirmeleri halinde, Tofaş’ta aşı olabilecek. Bursa İl Sağlık Müdürlüğü resmi kayıtlarıyla yürütülecek aşılamanın 6 gün içerisinde bitirilmesi öngörülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu, "Çalışanlarımızın sağlığı bizim için her şeyden önce geliyor. Tüm Tofaş çalışanlarının iş yerinde aşı olmaları için gereken şartları sağlamış bulunuyoruz. Devreye aldığımız bu sistemle çalışanlarımız için aşılanma sürecini kolaylaştırıyor, benzer kurumsal uygulamalar için de örnek olmayı umuyoruz." ifadelerini kullandı.