Tofaş da koronavirüse karşı koyamadı

31 Mart 2020

ESRA ÖZARFAT/AYSEL YÜCEL

Ford Otosan, Honda, Toyota, Hyundai, Renault, Mercedes Benz Türk ve Karsan’ın ardından Tofaş da üretime ara verdiğini duyurdu. Şirket tarafından KAP’a yapılan açıklamada, 03 Nisan akşamı mesai bitiminden itibaren iki hafta süreyle ve 20 Nisan 2020 tarihine kadar Bursa fabrikasında üretim faaliyetlerine ara verildiği duyuruldu.

Tofaş tarafından KAP’a yapılan açıklama şu şekilde: “Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler çerçevesinde, yurtdışından gerçekleşen tedarik ve teslimat süreçlerindeki aksamalar değerlendirilerek, 03 Nisan 2020 akşamı mesai bitiminden itibaren iki hafta süreyle ve 20 Nisan 2020 tarihine kadar Bursa fabrikamızda üretim faaliyetlerine ara verilmesi kararlaştırılmıştır.

Son dönemdeki gelişmeler nedeniyle alınan söz konusu kararın etkilerinin asgari seviyede tutulması amacıyla, üretime ara verilen süre içerisinde bazı periyodik bakım çalışmaları da mümkün ölçüde gerçekleştirilecektir. Şirketimizin İş Sürekliliği Planı ve çalışanlarımızın sağlığına yönelik tedbirler çerçevesinde, üretim dışında kalan operasyonlar ve son dönemde Koronavirüs ile mücadele kapsamında başlanan sağlık ekipmanları üretimi koşullar el verdiği sürece devam edecektir. Konuyla ilgili önemli gelişmeler yatırımcılarımızla ayrıca paylaşılacaktır.”

3 farklı tıbbı malzeme üretimine başladı

Diğer yandan, Ford Otosan’da olduğu gibi, Tofaş da koronavirüsle mücadeleye destek olmak amacıyla tıbbı malzeme üretimine başladı. Dün yapılan açıklamada, sağlık sektöründe görev yapan personelin virüsten korunması amacıyla Tofaş'ta geliştirilip üretilen, hekimlerce doğrulanmış tıbbi destek ekipmanlarının, biyolojik örnek alma kabini ve entübasyon kabininin ilk örnekleri geçtiğimiz gün Bursa Şehir Hastanesi'ne teslim edildiği aktarıldı. Tofaş, bu ekipmanlara ek olarak bu hafta itibariyle “siperlikli maske"nin seri üretimine başlayarak, sağlık çalışanlarına destek sağlayacak.

Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan

Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye’de fabrikalarında üretime veren marka sayısı artarken, tarihler de ötelenmeye başladı. İlk olarak Mercedes-Benz Türk olarak, Hoşdere Otobüs fabrikasında 5 Nisan ve Aksaray Kamyon fabrikasında ise 10 Nisan tarihlerine kadar üretime ara verilmesi kararını 20 Nisan’a kadar uzattığını açıkladı. Ford Otosan da üretime başlama tarihini öteledi. Şirket, koronavirüs etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler çerçevesinde Kocaeli ve Eskişehir fabrikalarında 6 Nisan'a kadar verdiği üretim arasını 13 Nisan'a uzattı.

Otobüs üreten Temsa’da sadece 200 kişi çalışıyor

Mayıs 2019’da İsviçre merkezli True Value Capital şirketine satılmasının ardından geçtiğimiz aylarda Sabancı Holding tarafından yeniden PPF ortaklığında Sabancı Holding tarafından geri alınan Temsa’da, üretim kısıtlı olarak devam ediyor. DÜNYA’ya konuşan Temsa yetkilisi, otobüs üretilen fabrikada sadece 200 kişilik bir grubun çalıştığını, yeni üretim olmadığını ve sadece hattaki eski araçların tamamlandığını söyledi.

Man da Ankara'da üretime ara verdi

Ankara'da üretim yapan kamyon ve otosbüs üreticisi Man'ın yetlilileri de DÜNYA'ya yaptıkları açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle üretime geçici olarak ara verdiklerini belirtti.

Anadolu Isuzu da mola verdi

Ağır ticari araç üreticisi Anadolu Isuzu'nun Genel Müdürü Tuğrul Arıkan da 30 mart itibarıyla üretimi geçici olarak durdurduklarını ve 8 Nisan'da yeniden çalışmayı planladıklarını söyledi.