Tofaş da 'mikroçip' arası veriyor

Otomotiv sektöründe 'mikroçip' sıkıntısı devam ediyor. Oyak Renault'nun ardından Tofaş da çip tarafında yaşanan tedarik sorunu nedeniyle üretimine ara veriyor. Şirketten yapılan açıklama göre üretim 19 Mart-5 Nisan arası duracak

Şirket KAP'a yaptığı açıklamada, "Bünyesinde söz konusu mikroçiplerin kullanıldığı bazı parçaların yurt dışından tedarik ve teslimat süreçlerindeki aksamalar sebebiyle 19 Mart 2021 akşamı mesai bitiminden 5 Nisan 2021 tarihine kadar iki hafta süreyle fabrikamızda üretim faaliyetlerine ara verilecektir." dedi.

Açıklamaya göre, kararın etkilerinin asgari seviyede tutulması amacıyla, üretime ara verilen süre içerisinde üretim tesislerinin bazı periyodik bakım çalışmaları gerçekleştirilecek. Şirketin üretim dışında kalan operasyonları faaliyetlerine devam edecek.