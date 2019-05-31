Tofaş, Egea’yı yenileyecek

31 Mayıs 2019

Egea için 225 milyon dolar tutarında yenileme yatırımı yapacaklarını belirten Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, üç yılda 500 bin adeti aşan üretimle Fiat’ın küresel modeli haline gelen Egea ailesinin imalatına 2024 yılına kadar devam kararı alındığını duyurdu.

Yeni yatırım kapsamındaki yeniliklerin 2020 yılının son çeyreğinden itibaren devreye alınmasının planlandığını kaydeden Eroldu, “Ürün özellikleri ve fiyat fayda dengesiyle öne çıkan Egea, Türkiye’de son üç yıldır en çok tercih edilen otomobil oldu” diye konuştu.

Fiat Chrysler Automobiles’ın önde gelen üretim ve Ar-Ge merkezlerinden biri olarak Egea ile önemli sorumluluklar üstlendiklerini vurgulayan Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, “Ürün özellikleri ve fiyat fayda dengesiyle ezberbozan bir model olan Fiat Egea, son 3 yıldır ülkemizin en çok tercih edilen otomobili oldu; 2016 yılında AutoBest 7Avrupa’da Yılın Otomobili' seçilen Egea, EMEA Bölgesi’nde de pazar başarısını sürdürüyor. Model ailesi, yarattığı ihracat hacmi ile ülke ekonomimize de katma değer sağlamayı sürdürecek” diye konuştu.

Yeni yatırımla birlikte 2015 – 2024 yılları arasında toplam Egea üretiminin 1 milyon 450 bin adede ulaşması hedefleniyor. Cengiz Eroldu, “Geçtiğimiz yıl Tofaş’ın kuruluşunun 50’nci yıldönümüydü. Biz en az bir 50 yıl daha Türkiye’nin önde gelen ve küresel arenada rekabetçiliğini koruyan şirketi olmaya devam etmek niyetindeyiz. Müşterilerimizin ihtiyacını takip ederek, ürün, hizmet ve teknolojimizde rekabetçiliğimizi sürdürecek yeniliklere yatırım yapmaya ve yaptığımız yatırımlarla, Türkiye otomotiv sanayisine katkı sağlamaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Tofaş Akademi yeni kampüsünde

Tofaş’ın hayata geçirdiği Tofaş Akademi’nin yeni kampüsü ile yeni Tofaş Sosyal Tesisleri de hizmete girdi. Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu ülkelerin sosyal ve ekonomik gelişiminde rol oynayan en önemli faktörlerin başında eğitimin geldiğini belirterek, “Tıpkı ülkeler gibi, kurumların da geleceğe hazırlanması ancak eğitimle, gelişimle mümkün. Bu amaçla temelleri atılan Tofaş Akademi, şirketimizin kurumsal hafızasını oluşturup, bundan sürdürülebilir fayda üretmeyi, böylece tüm çalışan ve paydaşlarımıza yarar sağlamayı ve geleceğe hazırlanmalarını hedefliyor” açıklamasında bulundu.

Cengiz Eroldu, Akademi’nin yabancı dilden işaret diline, teknik konulardan davranışsal odaklı konulara, liderlikten mevzuata, satıştan otomotiv bakımına kadar geniş bir eğitim yelpazesine sahip olduğunu da vurguladı. Tofaş Akademi’nin, 2018 yılı itibariyle 324 bin eğitim saati, 229 adet eğitim modülü, 196 iç eğitmen sayısı ile birlikte 30 bin katılımcıya ulaştığını kaydeden Eroldu, akademi ile birlikte, Tofaş çalışanlarının aileleri ile faydalanabildikleri Tofaş Sosyal Tesisleri’nin de yenilenerek hizmete açılmasından memnuniyet duyduklarına değindi.

Koç Holding ve Fiat Chrysler Automobiles’ın (FCA) eşit hissedar olduğu Tofaş, Türkiye’nin 2017 verilerine göre 4’üncü büyük sanayi kuruluşu konumunda bulunuyor. Yılda 450 bin araçlık üretim kapasitesine sahip olan Tofaş, 7 bin çalışanla 350 bin metrekaresi kapalı, toplam 1 milyon metrekare alan üzerinde üretim yapıyor. Tofaş Bursa fabrikası, Türkiye’nin hem binek otomobil hem de hafif ticari araç üreten tek otomotiv şirketi konumunda. Tofaş aynı zamanda iç pazarda Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo, Jeep, Maserati, Ferrari markalarının temsilciliğini de üstleniyor.