Tofaş Gönüllüleri, çocuklara “Kodlama” öğretiyor

14 Haziran 2019

BURSA (DÜNYA) - Tofaş Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörlüğü (ICT) ve Tofaş Akademi geleceğin şekillenmesinde önemli bir rol oynayacak kodlama teknolojilerine dair önemli bir projeye imza atıyor. Söz konusu çalışma ile yeni teknolojilere hâkim nesiller yetiştirilmesine destek olmayı amaçlayan Tofaş ayrıca, projeyi sonbahardan itibaren T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ile koordineli olarak, Bursa ve çevresindeki okullarda yürütmeyi hedefliyor.

Proje kapsamında öncelikli olarak; Tofaş çalışanlarından oluşan 27 gönüllü eğitmen belirlendi. Robotik kodlama alanında yetkin olan gönüllü eğitmenler, üç gün süren eğitim çerçevesinde yaşları 9 ila 11 arasında değişen çocukların gelişim ve öğrenme kapasiteleri hakkında da bilgi sahibi oldu. Eğitim sürecinin tamamlanmasıyla birlikte projenin ilk aşamasına geçilerek Tofaş çalışanlarının çocuklarının oluşturduğu 16 ayrı grupta yer alan 208 öğrenciye, robotik kodlama konusunda eğitimler verildi. Programda 16 saatlik eğitim alan öğrenciler; üç boyutlu yazıcı, yapay zekâ ve robotik kodlama konuları hakkında bilgi sahibi oldu. Eğitim boyunca hem keyifli vakit geçiren hem de algoritmik düşünme ve kodlama konularında bilgi birikimi kazanan öğrenciler, 16 saat süren eğitimin sonunda, sertifikalarını aldı.

Kodlama eğitimi ile çocukların, algoritmik düşünme sistemine adapte olması hedefleniyor. Ezbere dayalı eğitim sistemi yerine, düşünen, yaratıcı zekâsı gelişmiş, fikirlerini cesaretle ortaya koyan bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamak amaçlanıyor. Tofaş, çocukların hayatta karşılaştığı sorunları kolaylıkla çözme yetkinliğine sahip olabilmesinin amaçlandığı kodlama projesini, yeni eğitim ve öğretim yılında, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ile koordineli olarak Bursa ve çevresindeki okullarda sürdürmeyi planlıyor. Belirlenecek okullarda; eğitmen ve eğitim sırasında kullanılacak olan tüm ekipmanın Tofaş tarafından sağlanacağı kodlama projesiyle, 2019 yılında 6 okuldaki öğrencilere yarar sağlanması hedefleniyor.