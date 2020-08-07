Tofaş ve Vodafone Business'ten dijital dönüşümde iş birliği

07 Ağustos 2020

Tofaş'ın, büyüme stratejilerine temel oluşturmak amacıyla planladığı 5G’ye hazırlık yatırımlarında çözüm ortağı olarak Vodafone Business’i seçtiği bildirildi.

İş birliği çerçevesinde Tofaş, Bursa’daki yıllık 450 bin araç üretim kapasitesi olan, 350 bin metrekaresi kapalı olmak üzere 1 milyon metrekarelik alanda faaliyet gösteren fabrikasında Vodafone Business’in insanları ve nesneleri “Özelleştirilmiş Mobil Şebeke” teknolojisiyle birbirine bağlayacak. Şu anda kullandığı kablosuz ve sabit network bağlantılarını “Özelleştirilmiş Mobil Şebeke” ile değiştirecek olan Tofaş'ın, bu yatırımıyla otomotiv sektöründeki dönüşüme öncülük edeceği ifade ediliyor.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Özelleştirilmiş Mobil Şebeke sayesinde Tofaş’ın Wi-Fi bağlantısı değiştirilecek, tesisin farklı bölgelerine dağılmış makinelerden ve IoT sensörlerinden veri toplayan Akıllı İstasyonlar’ın ve üretim hattında yer alan sıkma makinelerinin bağlantıları sağlanacak. Tofaş, işletme için kritik olan hizmetlerle üretim ağları gibi servisleri tesislerinde kurulan lokal şebeke aracılığı ile güvenli, hızlı, düşük gecikmeli ve kesintisiz şekilde sürdürebilecek. İnsanların, stokların, araçların lokasyonlarının belirlenmesi ve güvenliğin sağlanması, operasyonel etkinliğin artırılması ile iş gücü yönetimine destek sağlanması bu teknolojinin sunduğu diğer avantajlar olacak."

Şahin: İşletmeleri geleceğe hazırlıyoruz

Vodafone’un “Herkes için dijital bir gelecek inşa etme” vizyonuyla çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, 5G’nin gelecekte pek çok teknolojinin altyapısını oluşturacağını, işletmeleri bu geleceğe hazırlamak için çözüm sunduklarını vurguladı. Meltem Bakiler Şahin, “Özelleştirilmiş Mobil Şebeke”yi şöyle anlattı:

“Vodafone olarak, dünya çapında 5G teknolojisinin gelişiminde kritik rol oynuyoruz. 5G’ye giden yolda Geleceğe Hazır Şebeke altyapımızla müşterilerimizin dijital geleceğe bugünden hazırlanmasına destek oluyoruz. 5G, dijital servislerin ve Nesnelerin İnterneti’nin akıllı fabrikaları daha esnek ve daha üretken hale getireceği Endüstri 4.0 yolunda önemli bir kilometre taşı olacak. Endüstri 4.0, ‘yeni rekabetçilik' kavramının ve küresel rekabet gücünün iyileştirilmesinin de merkezinde yer alıyor. Biz de 50'yi aşkın ülkede 100 milyondan fazla nesneye hayat vererek dünyanın en büyük IoT hizmet sağlayıcısı konumunda bulunan Vodafone Grubu'ndan aldığımız güçle, tam bu noktada devreye giriyoruz. Uçtan uca dijitalleşme sağlayan çözümlerimizle işletmelerimizin yanındayız. Amacımız Endüstri 4.0 devrimini yapabilmek için ülkemizin ihtiyacı olan dijital sıçramayı güç birliği ile gerçekleştirebilmek. Tofaş ile iş birliğimiz ülkemiz için örnek teşkil edecek. Çünkü “Özelleştirilmiş Mobil Şebeke”, garantilenmiş bant genişliği, son derece düşük gecikme ve korunan veri akışıyla dijital işletmeler için yeni ufuklar açıyor. Global deneyimimizle Türkiye’nin 5G hazırlıklarına öncülük etmeye devam edeceğiz.”

Çetinoğlu: Proje ile Tofaş network altyapısı daha yalın ve esnek bir yapıya kavuşacak

Gerçekleştirilen uyumlu iş birliği için Vodafone’a teşekkürlerini sunarak sözlerine başlayan Tofaş Bilgi ve İşlem Teknolojileri Direktörü Özgür Çetinoğlu, “Gelişen teknolojilerle, hayatın her alanında olduğu gibi; üretim sahasında da akıllı ekipmanlar ve cihazların kullanımını her geçen gün artıyor. İhtiyaç duyulan network bağlantı adetleri çözümlerin en hızlı şekilde devreye girmesinde önem arz ediyor. İhtiyacın en yalın ve ekonomik şekilde karşılanması ve gerekliliklere hızlı şekilde cevap verebilmek üzere Vodafone ile “Özelleştirilmiş Mobil Şebeke” teknolojisini Tofaş’ta hayata geçirmeye kadar verdik” diye konuştu.

“Özelleştirilmiş Mobil Şebeke” teknolojisinin ilk fazda 4G ile başlayacak olup 5G’nin Türkiye'de kullanılmaya başlanmasıyla dönüştürebilecek şekilde kurgulandığına da değinen Çetinoğlu, proje ile Tofaş network altyapısının daha yalın ve esnek bir yapıya kavuşacağını vurguladı.

Özgür Çetinoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Network altyapısı maliyetlerinde toplam sahip olma maliyetlerinde önemli ölçüde azalma sağlayacak. Tüm birimlerimizin ihtiyaçları zamandan tasarruf edilerek saatler içerisinde karşılanabilecek. Ayrıca ilk uygulama alanları sahada çok sayıda kullanımda olan akıllı sıkma sistemleri, endüstriyel bilgisayar ve operatör panellerini içeren akıllı istasyonlar ve kamera sistemleri olacak. Yakın gelecekte ise Tofaş genelinde kullanımda olan tüm dizüstü bilgisayarları “Özelleştirilmiş Mobil Şebeke” üzerinden haberleştirerek fabrika içi WiFi ağının sadeleştirmeyi hatta tamamen ortadan kaldırmayı planlıyoruz. “Özelleştirilmiş Mobil Şebeke” yolculuğumuza 5G ile devam ettiğimizde mevcut ihtiyaçlarımızı karşılamanın ötesinde dijital dönüşüm vizyon ve stratejilerimize paralel olarak bir çok farklı teknolojiyi kullanabilecek haberleşme altyapısına sahip olabileceğiz. İleri seviye endüstri 4.0 çözümleri ile verimliliğimizi en üst seviyeye çıkartırken müşterilerimize ürünlerimizin en üst seviye kalitede ulaşmasını sağlayacağız.”