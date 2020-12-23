Tofaş'ta üretime bakım molası

Tofaş , Bursa fabrikasında planlı bakım ve yatırım çalışmaları çerçevesinde 31 Aralık-12 Ocak tarihleri arasında üretime ara verileceğini açıkladı.

Açıklamada, üretimin 13 Ocak'tan itibaren devam edeceği bildirildi.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "Şirketimiz Bursa Fabrikasında yılsonu envanter sayımı ve üretim hatlarında yapılacak planlı bakım ve yatırım çalışmaları sebebi ile 31 Aralık 2020 - 12 Ocak 2021 tarihleri arasında üretime geçici olarak ara verilecektir. Fabrikamız 13 Ocak 2021 Çarşamba günü üretime başlayacaktır" ifadelerine yer verildi.