Tofaş’tan güçlü bilanço: Satışlar ikiye katlandı

Tofaş Türk Otomobil, 2025 yılına ilişkin konsolide finansal tablolarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) paylaştı.

Şirket, 2025’in dördüncü çeyreğinde 5 milyar 423 milyon 181 bin TL net kâr açıkladı. Yılın tamamında elde edilen net kâr ise 8 milyar 353 milyon 933 bin TL olarak kaydedildi. Tofaş, 2024 yılının aynı döneminde 6 milyar 834 milyon 463 bin TL net kâr açıklamıştı.

Bu verilere göre şirketin net kârı, 2025 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 22 oranında artış gösterdi.

Satış gelirleri iki katına çıktı

Tofaş’ın 2025’in son çeyreğinde satış gelirleri 129 milyar 954 milyon 734 bin TL seviyesinde gerçekleşti. Yıl genelinde ise toplam satışlar 319 milyar 413 milyon 508 bin TL oldu.

Şirketin 2024 yılının 12 aylık dönemindeki satışları 157 milyar 419 milyon 715 bin TL olarak açıklanmıştı. Böylece Tofaş’ın 2025 yılı satış gelirleri, 2024’e göre yüzde 103 artış kaydetmiş oldu.