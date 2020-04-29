Tofaş'tan ilk çeyrekte 346 milyon lira net kâr

29 Nisan 2020

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası AŞ, bu yılın ilk çeyreğindeki konsolide net kârı 346 milyon 175 bin lira oldu.

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası AŞ'nin, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasına göre, şirketin bu yılın ilk çeyreğindeki konsolide net kârı 346 milyon 175 bin lira olarak gerçekleşti.

Şirket, geçen yılın aynı döneminde 324 milyon 741 bin lira konsolide net kâr açıklamıştı.

Kaynak: AA