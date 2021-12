Togg CEO’su Karakaş: Sözlerimizi tuttuk

Takip Et

Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak hedefiyle yola çıkan Togg, 27 Aralık 2019’da gerçekleştirdiği ‘Yeniliğe Yolculuk’ buluşmasından bu yana aldığı mesafeyi ve 2022 yılı hedeflerini kamuoyuyla paylaştı.

Konuya ilişkin Togg’un Gemlik Tesisleri’nde, üretim hattı kurulumu çalışmaları başlamış olan gövde binasında gerçekleşen toplantıda konuşan Togg CEO’su M. Gürcan Karakaş, planlar dahilinde yol aldıklarına dikkat çekti.

Verdikleri her sözün arkasında durduklarını belirten Karakaş, şunları söyledi: “Yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. ‘Yüzde 51 yerlilik oranı’ dedik, tedarikçilerimizin yüzde 75’ini Türkiye’den seçerek, 51’i yakaladık, üzerine çıkmayı hedefliyoruz. ‘Marmara Bölgesi’nde üretim yapacağız’ dedik, Gemlik’i mobilitenin kalbi yaptık. ‘Akıllı cihazımız değil, üretimimiz de temiz olacak’ dedik, Avrupa’nın en temiz tesislerini kurduk. ‘Pandemiye rağmen gecikme olmaz’ dedik, tesislere başlama tarihimizde şaşma olmadı, planlarımız çerçevesinde ilerliyoruz. İstihdamı bölgemizden sağlayacağımızı belirtmiştik, yeni yılın ilk haftalarında sayıları 240’a ulaşacak teknisyen ve operatör ihtiyacımızı bölgemizden sağladık. ‘Yerlileştirme hedeflerimiz var, planlarımız hazır’ dedik, Ankara’da Teknoloji Araştırma Merkezimizi, Gebze’de prototip atölyemizi hayata geçirdik. ‘Fiziki testlere 2021 üçüncü çeyrekte başlayacağız’ dedik, başladık. 3 boyutlu modellerle simülasyonları tamamladık. Araç güvenliği ve dayanıklılığı tasarım analizlerini bitirdik. Şasi ve güç aktarma gibi geliştirme ve fonksiyon test prototiplerini Türkiye’de üreterek, test merkezlerine gönderdik. ‘Küresel oyuncu olacağız’ dedik, Stuttgart’ta Togg Europe’u kurduk, kullanıcı araştırmalarına başladık. ‘2022 sonunda bataryamız yerli olacak’ dedik, Farasis ortaklığında Siro’yu kurduk. Geçtiğimiz yıl tam bu zamanda, ‘2021 Ekim ayında ekipman kurulumuna başlayacağız’ dedik, başladık. Hızlı ve yaygın alt yapı oluşumuna destek için Togg Akıllı ve Hızlı Şarj Çözümleri A.Ş. ile hazırlıklara başladık.”

“Siro bölgenin lider oyuncularından biri olacak”

Togg ve Farasis Energy ortaklığında enerji depolama çözümleri geliştirmek üzere kurulan ve ‘Rekabetçiliği destekleyecek stratejik teşvikler’ kapsamında 30 milyar TL’lik teşvik alan Siro Silk Road Temiz Enerji Çözümleri’nin 2031 itibarıyla yıllık 15 GWs hücre, 20 GWs batarya paketi üretim kapasitesine ulaşacağına dikkat çeken Karakaş, Siro’nun yerli batarya hücresi, modülü ve paketi üretilmesinde öncü olacağını kaydetti. Siro’nun Türkiye’de hücre Ar-Ge’si yapacağı söyleyen Karakaş, Siro’nun Türkiye’yle birlikte çevre ülkelerde de otomotiv ve otomotiv dışı sektörlerde iş ortağı olacağını vurguladı.

“Odağımızda yapay zekâ, blok zinciri, fintek ve oyunlaştırma var”

Otomobili yeni nesil akıllı bir mobilite cihazına dönüştürdüklerini vurgulayan Karakaş, değişen kullanıcı beklentileri doğrultusunda cep telefonundan akıllı telefona yaşanan dönüşümün bugün otomotivden akıllı cihaza yaşandığını aktardı.

Dünyada dönüşümle beraber önemli bir fırsatın olduğuna işaret eden Karakaş, şunları kaydetti: “Bir taraftan akıllı cihazımızı tasarlarken, öbür taraftan ihtiyaç duyacağı iş modelleriyle beraber o ekosistemi kurmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mobilite çözümleri, büyük veri, siber güvenlik, fintek, blok zinciri, oyunlaştırma, akıllı şebekeler ve mobilite servisleri gibi stratejik alanlar üzerine yoğunlaşıyoruz. Ülkemizin güçlü olduğu alanlardan biri de oyunlaştırma, biz de amaçlarımız doğrultusunda bir araya gelen üç oyun start-up’ıyla çalışmaya başladık. Bu alanlarla birlikte verinin güvenliği de büyük önem kazanıyor. Hatta önümüzdeki dönemde araç güvenliğini test eden EuroNCAP gibi, araçların siber güvenliklerinin de test edilip yıldızlanması söz konusu olacak. Bu nedenle blok zinciri ve yapay zeka ekosistemlerin merkezinde yer alacak.”

Gemlik Tesisi’nde robotlar görev başında

Togg Gemlik Tesisleri’nde inşaatının başladığı 18 Temmuz 2020’den itibaren öncelikle zemin güçlendirme çalışmaları yapıldığı anlatan Karakaş, toplam 1 milyon 200 bin metrekare açık alan üzerine inşa edilen tesislerin toplam 44 bin adet zemin güçlendirme kolonu üzerine inşa edildiğini bildirdi.

Yaklaşık 2 bin kişinin görev yaptığı şantiyedeki üretim birimlerine ilişkin çalışmaların Mayıs 2022’de tamamlanmasının planlandığını ve şu an itibarıyla 62 robotun kurulumuna başlandığını açıklayan Karakaş, şu bilgileri paylaştı: “Tesisimizde toplamda 250 robot olacak. Temmuz 2022 sonunda deneme üretimlerine başlayacağız. 2022 sonunda da ilk seri üretim aracımızı banttan indireceğiz. Homologasyon testlerinin tamamlanmasının ardından da 2023 yılının ilk çeyreğinde C segmentindeki ilk aracımız SUV pazara çıkacak. Akıllı cihazımız piyasaya çıktığında, Avrupa kıtasında klasik olmayan bir marka tarafından üretilmiş ilk doğuştan elektrikli SUV olacak. Ardından da yine C segmentindeki Sedan ve Hatchback modelleri üretim sırasına girecek. Takip eden yıllarda B-SUV ve C-MPV’nin de aileye katılmasıyla, aynı DNA’yı taşıyan ve 5 modelden oluşan ürün gamımız tamamlanacak. 2030’a kadar tek bir platformdan 5 farklı model üretimiyle toplam 1 milyon adet araç üretmeyi planlıyoruz.”

“CES’te dünya sahnesine çıkıyoruz”

Bir teknoloji şirketi olarak otomotiv fuarlarına katılmadıklarını hatırlatan Karakaş, 5-8 Ocak tarihlerinde, dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022’de (Consumer Electronics Show) yer alacaklarını da söyledi. Fuara, Togg’un gelecek vizyonunu gösteren akıllı cihazla katılacaklarını belirten Karakaş, “Akıllı cihazımızı Turkish Cargo ile ABD’ye uğurladık. Küresel marka yolculuğumuza ‘sanal konvoy’ ile tüm dünyadan binlerce insan eşlik etti. CES’te dünyaya kullanıcı odaklı, akıllı, empatik, bağlantılı, otonom, paylaşımlı ve elektrikli özelliklerimizi temsil eden Use-Case Mobility kavramımızı anlatacağız.” dedi.

“Dualite ve teknoloji yeni logomuzda buluşuyor”

Gürcan Karakaş, 19 Aralık’ta duyurusunu yaptıkları yeni Togg logosuna ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. Kullanıcı markası oluşturma sürecini tamamlamaktan mutluluk duyduklarını belirten Karakaş, “Logomuz, Togg’un yaşamı kolaylaştıran mobilite çözümleri sayesinde teknolojiyi ve insanı, bugünün ve yarının kesişim noktasında bir araya getiren, bir teknoloji şirketi olduğunu vurguluyor. Logomuzdaki dualite teması ise doğu ve batı kültürlerinin rasyonel ve duygusal dünyalarını harmanlayarak farklılaşmamızın temelini oluşturuyor.” diye konuştu.