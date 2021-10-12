TOGG Gemlik tesisinde kapalı alanın yüzde 70’inde inşaat tamamlandı

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) Gemlik'teki üretim tesisinde inşaat çalışmaları 1600 üzerinde personelle devam ediyor. Temmuz 2020’de temeli atılan tesisin şuana kadar boya binasında 2 bin 500 ton demir bağlantısı yapılırken 22 bin metreküp beton döküldü, 138 çelik kolon dikildi, 11 bin ton çelik imalatı tamamlandı.

Ayrıca, gövde üretim binası, montaj binası, enerji binası, su işleme tesisi, batarya binası, giriş binası ile arıtma binasının demir bağlantıları, beton dökümleri, bodrum perde imalatları, kolon montajları, çelik imalatları, çatı-cephe sandviç panel montajları devam ediyor.

Fabrikanın altyapısı için de 535 metre yağmur suyu, 2 bin 450 metre atık su hattı inşa edildi. 623 metre menfez imalatının tamamlandığı bölgede 2 bin metre çevre duvarı imalatı bitirildi. 11 bin metreküp kazı, 82 bin metreküp dolgu da gerçekleştirildi.

Türkiye'nin fikri ve sınai mülkiyet haklarına sahip olduğu, küresel ölçekte rekabetçi bir otomobil markası yaratma hedefiyle ortaya çıkan TOGG, banttan indiğinde Avrupa’nın doğuştan elektrikli ilk SUV'u olacak.

TOGG, 2030 yılına kadar 5 farklı modeli de piyasaya sürecek. İlk etapta yüzde 51 yerlilik oranına sahip elektrikli, bağlantılı ve yeni nesil otomobiller, Gemlik’te 1,2 milyon metrekare alana kurulu fabrikada üretilecek.

“2022 sonunda araçlarımızı üretim bandından indirmiş olacağız”

İnşaat çalışmaları süren TOGG’un Gemlik'teki üretim tesisinde incelemelerde bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye'nin 100 yılına damgasını vuracağına inandığımız, Türkiye'nin Otomobili Projesi için Gemlik'teyiz. Türkiye'nin Otomobili diyoruz ama mobilite dünyasındaki değişimlere baktığımızda 'Geleceğe damga vuracak bir teknolojik alet olan Türkiye'nin Otomobili' dememiz daha doğru. 2019 yılında ilan ettiğimiz şekilde otomobilin 2022 sonunda seri üretim bandından inebilmesi için şu anda Gemlik'te fabrika inşaatı planlandığı gibi devam ediyor. Pandemiye rağmen TOGG'daki babayiğitlerimiz büyük bir özveriyle, büyük bir gayretle çalışmaya devam ediyor. İçinde bulunduğumuz bina, boyahane olacak. Otomobillerimiz burada en son teknolojiyle boyanacak. Fabrika hatların kurulması ve işler hale getirilmesiyle beraber tamamlanacak." şeklinde konuştu.

Çevre açısından Avrupa'nın çevreye en saygılı otomotiv fabrikasının Türkiye'nin Otomobili TOGG ile kurulmuş olacağını söyleyen Varank, "İnşallah söz verdiğimiz şekilde 2022 sonunda araçlarımızı seri üretim bandından indirmiş olacağız." dedi

“2024-2025 yılında dünyaya satacağız”

Tesisin temellerinin Temmuz 2020'de atıldığını anımsatan Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, o günden bugüne 230 bin metrekare kapalı alanın aşağı yukarı yüzde 70'inin inşaatının tamamlandığı bilgisini verdi. Avrupalıların içten yanmalı motorların üzerine yenilikler yaptığını, ancak TOGG'un sıfırdan bu işe başladığını söyleyen Zorlu, “Bu TOGG için bir avantaj. Aynı zamanda otonom, dijital bir teknolojiyle beraber bu otomobillerimizi hem vatandaşımız kullanacak hem de inşallah 2024-2025 yılında da dünyaya satacağız." değerlendirmesini yaptı.

“Amaç yıl sonunda binayı bitirmek”

TOGG CEO’su Gürcan Karakaş ise projenin planladıkları şekilde ilerlediğini söyledi. Yola çıktıkları andan itibaren "Otomobilden fazlası" dediklerini vurgulayan Karakaş, şunları kaydetti: "Otomobilden fazlası tabii ki fabrikadan fazlası bir ortamdan gelmeli. O nedenle burada bir üretim tesisinin yanında Ar-Ge, tasarım stüdyosu, testlerimizi yapabileceğimiz ve bize göre daha önemlisi ileride teknolojiyi deneyimleyebileceğimiz bir merkezimiz de olacak. Biz burayı Mobilite Dönüşüm Merkezi olarak adlandırıyoruz."

Karakaş, araç gibi tesisi de yeni nesil teknolojilerle donattıklarına dikkati çekerek, "Hem şirketimizin hem markamızın DNA'sında çevreye saygılı olmak var. Örneğin içinde bulunduğumuz boyahane, şu an Avrupa'nın en temiz boyahanesi, bildiğimiz kadarıyla da dünyanın sayılı. Burada çevreyle iç içe, çevreyle dost yeni nesil teknolojiyi büründüren bir tesisten bahsediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yılın sonuna kadar binaya ilişkin konuları tamamlamayı amaçladıklarını vurgulayan Karakaş, "Önümüzdeki senenin mayıs, haziranına kadar ekipmanlar yerleştirilecek. Ondan sonraki dönemlerde de adım adım her imalat sisteminde neler gerekiyorsa sırasıyla ve layıkıyla yapılacak. 2022 sonunda da seri üretime hazır olacak." bilgisini verdi.