Togg İstanbul Havalimanı'nda sergilenmeye başladı

Türkiye'nin otomobili Togg'un Sedan modeli, İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali'nde sergilenmeye başladı.

Havalimanında yerli ve yabancı yolcuların yoğun ilgi gösterdiği otomobilin fotoğrafını çekmek isteyenler aracın çevresinde kalabalık oluşturdu.

Hollanda'da yaşayan Muharrem Uğurlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, elektrikli araç kullanıcısı olduğunu belirterek, Togg'un iç ve dış tasarımını çok beğendiğini dile getirdi.

Uğurlu, aracın çok güzel ve şık olduğunu ifade ederek, "Tabii ki içine oturup bakmak ve test sürüşü yapmak lazım. Çok beğendim. Almayı düşünüyorum." dedi.

İstanbul'dan Tunus'a seyahat eden yolcu Muhammed Mahjoub ise aracı görür görmez incelemek istediğini söyledi.

Mahjoub, havalimanında aracı görmenin sürpriz olduğunu anlatarak, "Araba çok güzel, görünce çok şaşırdım. Dış dizaynını çok beğendim. Çok çekici. Dışarıdan içeriye girdiğimde arabanın yanına geldim." diye konuştu.



"Çok fantastik, harika bir tasarımı var"

Kardeşi Abir Mahjoub ise Togg'un çok özel bir araç olduğunu ve çok beğendini belirtti.

Aracın kapılarının inanılmaz güzel olduğuna dikkati çeken Mahjoub, "Daha önce böyle bir model görmedim. Çok fantastik, harika bir tasarımı var." ifadelerini kullandı.

İç ve dış tasarımı ile yolcuların beğenisini kazanan Togg, İstanbul Havalimanı'nda ay sonuna kadar sergilenmeye devam edecek.