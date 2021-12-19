TOGG, Las Vegas'ta görücüye çıkıyor

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) yeni marka lansmanı ve TOGG tarafından üretilen konsept otomobil, Las Vegas'ta düzenlenen CES fuarında ilk kez uluslararası sahnede yer alacak. 5-8 Ocak tarihlerinde Las Vegas'ta düzenlenen CES fuarına TOGG’u Turkish Cargo taşıyacak.

TOGG’un dünya sahnesine çıkış hikayesine, Turkish Cargo tarafından gerçekleştirilecek küresel marka yolculuğuna, "sanal konvoy" ile tüm dünyadan eşlik edilebilecek.

Katılımcıların bu taşımaya özel oluşturulan "www.yolunuzacikolsun.com" internet sitesi üzerinden kişiselleştirilmiş uçak modelleriyle dahil olabileceği konvoy, 21 Aralık tarihinde Turkish Cargo uçağının havalanmasıyla eş zamanlı olarak başlayacak. 11 saat sürecek yolculuk dijital olarak takip edilebilecek.

THY'nin Twitter'daki hesabından yapılan paylaşımda “Togg'u, Turkish Cargo'nun kanatları altında yurt dışına 'Gururla Taşıyoruz'. 21 Aralık'ta saat 18:30'da Togg ile Las Vegas'taki CES Fuarı'na bir yolculuğa çıkıyoruz. Siz de http://yolunuzacikolsun.com üzerinden kendi özelleştirdiğiniz dijital kargo uçağınızla bize katılabilirsiniz." ifadelerine yer verildi.