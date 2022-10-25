Togg, Miles&Smiles ile Mil kazandıracak

Doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı C SUV’u 2023 yılının ilk çeyreğinde banttan indirmeye hazırlanan Togg, kullanıcıyı merkeze alan mobilite ekosistemini yeni iş birlikleriyle genişletmeyi sürdürüyor. Türk Hava Yolları ile Miles&Smiles programı kapsamında iş birliğine imza atan Togg, program üyelerine Mil ve statü Milleri kazandırmanın seçeneklerini sunacak.

İş birliğine göre Togg, kendi sadakat programı kapsamında Türk Hava Yolları Miles&Smiles üyelerine kazandıracağı Mil için üyelerin Togg akıllı cihazına sahip olması gerekmeyecek. Türk Hava Yolları Miles&Smiles üyeleri, Togg ekosisteminin kullanıcıya sunacağı navigasyon ya da e-cüzdan gibi tüm ürün ve servisler üzerinden Mil kazanabilecek. Kazanılan Millerle üyeler ödül bilet düzenleyebilir, Cash&Miles özelliği ile bilet satın alırken bilet tutarının bir kısmını Milleri ile alabilir ve shopandmiles.com web sitesinden alışveriş yapabilirler. Statü Mili için ise Togg akıllı cihazına sahip olmak gerekecek. Türk Hava Yolları Miles&Smiles üyesi olan Togg üst donanım seviyesi akıllı cihazı kullanıcıları statü Mil kazanabilecek.

"Kesintisiz kullanıcı deneyimi için çalışıyoruz"

Mobilite ekosisteminde kullanıcıya sunulacak faydaları güçlü iş birlikleriyle büyüttüklerini belirten Togg CEO’su M. Gürcan Karakaş, “Akıllı cihazımızla birlikte oluşturduğumuz mobilite ekosisteminde kullanıcılarımıza kesintisiz bir deneyim yaşatmayı hedefliyor, iş ortaklarımızla birlikte fırsatlar dünyamızı geliştiriyoruz. Yola çıktığımız ilk günden itibaren yanımızda olan dünya markamız Türk Hava Yolları ile Miles&Smiles programı kapsamında yeni bir ortaklığa adım atmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu iş birliğiyle dünyada kullanıcılara karayolunda statü Mil kazandıran ilk şirket olacağız. Miles&Smiles üyelerini mobilite ekosistemimizin sunacağı fırsatlarla tanıştırmak için sabırsızlanıyoruz.” diye konuştu.

“Miles&Smiles ile toplam 15 milyon üyeye ulaştık”

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi ise iş birliğine ilişkin şunları söyledi: “Dünyanın en çok ülkesine uçan bayrak taşıyıcı havayolu olarak müşteri sadakat programımız Miles&Smiles ile bugün toplam 15 milyon üyeye, 200’den fazla program ortağına ulaşarak Türkiye’nin en büyük, Star Alliance üyeliğimiz ile de dünyanın en güçlü havayolu sadakat programlarından biri konumuna ulaştık. Bizler bugüne kadar üyelerimize sadece uçuşları esnasında değil, hayatın her anında ayrıcalık ve avantajlar sunmayı hedefledik ve bu inancımızla bugün 13 farklı sektörde Miles&Smiles üyelerine ayrıcalık sunuyor, onların bu sektörlerden de Mil kazanmalarını sağlıyoruz. Bu kapsamda Türkiye’nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg ile iş birliği yapmaktan mutluluk duyuyor ve bir ilke imza atarak Miles&Smiles üyelerimizin ilk defa Togg iş birliği vesilesiyle uçuş harici statü Mil kazanabilecekleri haberini vermekten memnuniyet duyuyoruz.