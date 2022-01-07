Togg ve Ava Labs’dan yeni nesil mobilite çözümlerinde güç birliği

Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg ve Avalanche blok zincirini geliştiren Ava Labs, akıllı kontratlar ile güvenli ve hızlı mobilite hizmetleri geliştirmek üzere stratejik bir ortaklığa imza attı. Las Vegas'taki CES 2022'de duyurulan işbirliği kapsamında yeni nesil mobilite çözümleri geliştirilecek.

İşbirliğine ilişkin bilgi veren Togg CEO’su Gürcan Karakaş, mobilite dünyasında dijital ekonominin rolünün arttığına dikkat çekti. İlk günden beri Togg kullanıcıları için yeni nesil dijital mobilite çözümleri geliştirdiklerini söyleyen Karakaş, “Ava Labs’la yaptığımız işbirliği de Togg kullanıcılarının deneyimini başka bir noktaya taşımak üzerine kurgulanıyor. Tüm mobilite ekosistemine dahil olan iş ortakları, Togg kullanıcıları ve hatta Togg sahibi olmayan kullanıcılar da bu platformdan yararlanabilecek.” dedi.

Ava Labs CEO’su Prof. Dr. Emin Gün Sirer ise, “Avalanche, tamamlanma süresi bakımından blok zinciri üzerinde en hızlı akıllı kontratlara sahip ve küresel çapta ölçeklenebilir uygulamalarda kullanılabiliyor. Togg’un vizyonunu gerçekleştirmesine destek olmak ve iş birliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.