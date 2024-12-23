Togg'da hedef Avrupa'nın 'en temiz tesisi' olmak!

Arval BNP Paribas Grup CEO’su Alain van Groenendael, Türkiye ziyareti kapsamında TEB Arval Genel Müdürü Kağan Yaşa ve Togg CEO’su Gürcan Karakaş'la Togg’un İstanbul'daki Yedi Mavi Deneyim Merkezi'nde bir araya geldi.

Elektrikli araçlar ve sürdürülebilir mobilite çözümlerinin öne çıkan başlıklar arasında yer aldığı görüşmede dünya, Avrupa ve Türkiye otomotiv pazarının dinamikleri değerlendirilirken, Togg’un yenilikçi teknolojileri ve sektördeki rolü de detaylı şekilde ele alındı.

Arval BNP Paribas Grup CEO’su Alain van Groenendael, ziyaret sırasındaki açıklamasında şunları söyledi: “Bugün Togg'un Yedi Mavi Deneyim Merkezini ziyaret etmekten memnuniyet duyuyoruz. Enerji dönüşümü ve elektrikli araçların filolardaki payını artırma ortak hedefine ulaşmak için mutlaka uzman otomotiv üreticileriyle iş birliği içerisinde çalışmamız gerekiyor. Elektrikli araçlar, geleceğin mobilite çözümlerinin ayrılmaz bir parçası olmanın ötesinde, günümüzün sürdürülebilir ulaşım ihtiyaçlarına da yanıt veriyor. Türkiye’nin bu alandaki yatırımları ve Togg’un yenilikçi vizyonu, sadece yerel pazar için değil, ayrıca küresel pazar için de katkı sağlayacak bir örnek teşkil ediyor.”

TEB Arval Genel Müdürü Kağan Yaş da "TEB Arval filomuzda yüzde yüz elektrikli Togg T10X’ler bulunuyor ve Elektrikli Kolay Paket çözümümüz kapsamında müşterilerimize sağladığımız şarj çözümlerinde de birlikte çalışıyoruz. İş birliğimizi daha da güçlendirmek adına kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Elektrikli araçlar ve sürdürülebilir mobiliteye yönelik çözümlerimizle hem Türkiye pazarında hem de küresel çevre hedeflerinde önemli bir etki yaratmayı planlıyoruz" dedi.

'Avrupa’nın en temiz tesislerinde...'

Togg Ceo’su Gürcan Karakaş, van Groenendael ve Yaşa’yı Togg Yedi Mavi Deneyim Merkezi’nde ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek, şunları kaydetti: “Her fırsatta dile getirdiğimiz gibi, mobilite ekosistemimizi sürdürülebilirlik ilkesi etrafında tasarlıyor ve bu yaklaşımımıza iş ortaklarımızın da dahil olmasını arzu ediyoruz. Avrupa’nın en temiz tesislerinde sıfır emisyonlu ‘akıllı cihazlar’ üretmek üzere yola çıkan şirketimizde, sürdürülebilirliği her alanda bir iş modeli olarak yerleştirmeye çalışırken, tüm değer zincirinde de benimsenmesini arzu ettiğimiz, sürdürülebilir bir iş modeli ortaya çıkarma konusunu da oldukça önemsiyoruz. Bu açıdan bakıldığında Arval BNP Paribas ile hedeflerimizin benzer olduğunu görmek memnuniyet verici. Ülkemizde başlayan çalışmalarımızın küresel pazarlarda da hayata geçirilebilir ortak sonuçlara dönüşebilecek adımlarla ilerlemesi her iki marka için çok kıymetli bir hedeftir.”